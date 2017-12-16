شاهد.. الشرطة الأمريكية تكسر ساق شاب وتضرب رأسه بالرصيف بسبب «تظليل السيارة»

تواصل- سامر محمد:

أظهر مقطع مصور بثته شبكة “سي بي إس” الأمريكية قيام الشرطة الأمريكية باستخدام القوة المفرطة خلال اعتقالها لشاب من أصحاب البشرة السوداء.

وأشارت الشبكة إلى أن مقطعاً مصوراً على كاميرا جوال أظهر قيام الشرطة بضرب شاب خلال اعتقاله في محطة للتزود بالوقود تسبب في موجة من الانتقادات، ودفعت الشرطة لبث عدد من المقاطع التي التقطتها الكاميرات التي يحملها الشرطيون لتوضيح الصورة كاملة.

وأضافت أن عنف الشرطة مع المعتقل تسبب في كسر ساقه بعد ضربه بهراوة الشرطة وضرب رأسه في الرصيف بتهمة مقاومة الاعتقال.

ولفتت إلى أن الشرطة طاردت الشاب البالغ من العمر 21 عاما؛ لأن اللوحة المعدنية الأمامية لسيارته لم تكن في مكانها، كما أن سيارته ملونة الزجاج بشكل غير قانوني.