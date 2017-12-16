«بطاقة التسوق الصحي».. آلية جديدة تُمكِّن المستهلك من اختيار الأغذية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

ترشيحاتنا

بالأسماء.. «الإسكان» تعلن عن 36 ألف منتج سكني وتمويلي

بالأسماء.. «الإسكان» تعلن عن 36 ألف منتج سكني وتمويلي

«حساب المواطن» يتحول إلى برنامج شامل لكافة المساعدات والإعانات الحكومية

«حساب المواطن» يتحول إلى برنامج شامل لكافة المساعدات والإعانات الحكومية

«الزكاة والدخل»: «القيمة المضافة» تشمل جميع السلع الغذائية بلا استثناء

«الزكاة والدخل»: «القيمة المضافة» تشمل جميع السلع الغذائية بلا استثناء

6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟

6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟

«بطاقة التسوق الصحي».. آلية جديدة تُمكِّن المستهلك من اختيار الأغذية

«بطاقة التسوق الصحي».. آلية جديدة تُمكِّن المستهلك من اختيار الأغذية
0

 

تواصل – فريق التحرير:

دشنَّت الهيئة العامة للغذاء والدواء بطاقة التسوّق الصحي، التي تحتوي على جدول يوضح متى تكون كمية المنتج الغذائي من السكر والدهون، والدهون المشبعة والملح عالية أو متوسطة أو منخفضة، ويمكن حملها في الجيب أو المحفظة الشخصية.

وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان، أن إطلاق بطاقة التسوّق الصحي يأتي للحاجة إلى وجود آلية تمكّن المستهلك من اختيار الأغذية ذات المحتوى الأقل من السكر والدهون والدهون المشبعة والملح؛ نظراً لارتباط ارتفاع استهلاك الأغذية ذات المحتوى العالي من السكر والدهون والدهون المشبعة والملح بالإصابة بأمراض مزمنة مثل مرض السكري، والسمنة، وأمراض القلب والشرايين.

وأضاف “السلطان”: أن المستهلك يقارن جدول الحقائق التغذوية الخاصة بالمنتج الغذائي، الذي يرغب شراءه مع ما هو موضح في بطاقة التسوّق الصحي، فإذا كان المحتوى المذكور في المنتج أعلى من الكمية المحددة في العمود الأحمر في بطاقة التسوق الصحي، فإن ذلك يعني أن المنتج عالي المحتوى من السكر أو الدهون أو الدهون المشبعة أو الملح.

وتابع: “أما إذا كانت الكمية في المنتج ضمن الحدود المحددة في العمود الأصفر، فإن ذلك يعني أن محتوى المنتج متوسط، وإذا كانت الكمية في المنتج أقل من الكمية المحددة في العمود الأخضر، فإن ذلك يعني أن المنتج يحتوي على كمية قليلة”.

وكانت الهيئة أطلقت الخميس الماضي حملة توعوية تفاعلية بعنوان “#تحدي_2030” بهدف تعزيز نمط الحياة الصحي والتوازن الغذائي في المجتمع، وخصصت جناحاً تفاعلياً في مدن الرياض وجدة والدمام، يتواجد فيه مختصون وممارسون صحيون وتغذويون، لقياس مستوى معرفة المجتمع بالسعرات الحرارية للأطعمة، وتعزيز مفهوم معادلة السعرات الحرارية التي يحصل عليها الفرد من الطعام، مقابل ما يستهلكه خلال نشاطه اليومي، وإجراء القياسات الحيوية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟
تقارير وحوارات

6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟

المزيد
حملة استنكار واسعة في «تويتر» لهشتاج الدعوة للحفلات المختلطة بالمملكة
تقارير وحوارات

حملة استنكار واسعة في «تويتر» لهشتاج الدعوة للحفلات المختلطة بالمملكة

المزيد
تعدد الزوجات يشعل «تويتر».. وسجال شديد بين المدافعين والمعارضين
تقارير وحوارات

تعدد الزوجات يشعل «تويتر».. وسجال شديد بين المدافعين والمعارضين

المزيد
اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص
تقارير وحوارات

اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>