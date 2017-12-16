فضيحة لرئيس استخبارات ميليشيا «الحوثي».. ترتبط بـ«صالح»

تواصل – وكالات:

كشف مصدر أمني رفيع باليمن، عن فضيحة مدوية جديدة لرئيس جهاز استخبارات ميليشيا “الحوثي” الانقلابية، أبو علي الحاكم، تتعلق بالرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.

وقال المصدر -لم يذكر اسمه بحسب “الوطن”: إن “الحاكم” أقدم على سرقة ساعة علي صالح التي كان يضعها بشكل دائم في يده اليمنى”، مؤكداً أنه بعد قلته في منزله تمت سرقة جميع محتوياته.

وأضاف: أن “كل قيادي حوثي كلّف مندوباً من طرفه ضمن عناصرهم المحاصرة لمنزل (صالح) لسرقة بعض المحتويات لتوزيع الغنائم فيما بينهم”، مشيراً إلى حرص “الحاكم” على سرقة الساعة غالية الثمن.

يشار إلى أن أبو علي الحاكم، معروف من سنوات في صعدة بسرقة السيارات والساعات وأسطوانات الغاز والدجاج، ومعروف لدى اليمنيين عامة وأهالي صعدة خاصة، بأنه قاطع طريق ولص محترف، ومختص في سرقات معينة.