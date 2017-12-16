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ميليشيا الحوثي تخطف 8 برلمانيين وضباطاً يمنيين وتنهب منازل أقارب «صالح»
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تواصل – وكالات

اختطفت ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن 6 برلمانيين منتمين لحزب المؤتمر الشعبي العام وضابطين في الحرس الجمهوري.

ووفقاً لـ “سكاي نيوز عربية” فإن ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن، اختطفت أربعة أعضاء من مجلس النواب عن حزب المؤتمر الشعبي العام واثنين من مجلس الشورى في صنعاء، بالإضافة إلى اثنين من ضباط الحرس الجمهوري.

ومن بين المختطفين من أعضاء البرلمان: “علي غالب الكبودي ومحمد صالح الناحية”، وبحسب مصادر في صنعاء فقد تم إيداعهم السجون السرية الخاصة بميليشيات الحوثي.

ويأتي هذا في وقت تستمر فيه ميليشيات الحوثي الإيرانية في تنفيذ حملة اجتثاث كبيرة لقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، وأنصار الرئيس الراحل علي عبدالله صالح من مناصب قيادية في الدولة، واستبدالهم بقيادات تابعة لها.

وكان المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد اتهم ميليشيات الحوثي بترهيب قادة حزب المؤتمر الشعبي العام، مؤكداً أن هذه الممارسات تخالف القانون الدولي.

وأضاف ولد الشيخ أحمد أنه اجتمع بقادة حزب المؤتمر الشعبي لبحث إنهاء الصراع في اليمن.

من جهة أخرى، تواصل مليشيا الحوثي حملات قمع ومداهمات بحق أقارب علي عبدالله صالح، وقيادات المؤتمر الشعبي العام، حيث اقتحم مسلحون حوثيون منزل خالد الأرحبي زوج ابنة صالح، وقاموا بنهبه كاملاً.

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