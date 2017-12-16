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ارتفاع عدد الموقوفين في سجن المباحث من النازحين إلى 14

ارتفاع عدد الموقوفين في سجن المباحث من النازحين إلى 14
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تواصل – متابعات

كشفت مصادر أمنية عن ارتفاع عدد الموقوفين في سجون المباحث من النازحين إلى 14 موقوفاً، بعدما ألقي القبض على مشتبه به في قضايا أمنية يحمل «بطاقة نازح» قبل شهرين، ولا يزال المتهم يخضع للتحقيق.

وألقت السلطات الأمنية القبض على أول نازح متورط في قضايا أمنية في مارس 2013، ويظهر موقع «نافذة التواصل»، البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، أنه صدر بحقه حكم قضائي كما صدر حكم قضائي على آخر أوقف بعد الأول في نفس العام، فيما يجري استكمال إجراءات إحالة سبعة من النازحين الموقوفين في سجون المباحث إلى النيابة العامة وإنفاذ ما صدر بحقهم من توجيه.

وينظر القضاء لأوراق لأحدهم، ولا يزال أربعة من إجمالي الـ14 موقوفاً رهن التحقيق، فيما بلغ إجمالي عدد الموقوفين في سجون المباحث 5317 موقوفاً.

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