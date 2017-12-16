ضبط سيارة نقل مُحَمَّلة بلحوم فاسدة في طريقها لمكة (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

ترشيحاتنا

بالأسماء.. «الإسكان» تعلن عن 36 ألف منتج سكني وتمويلي

بالأسماء.. «الإسكان» تعلن عن 36 ألف منتج سكني وتمويلي

«حساب المواطن» يتحول إلى برنامج شامل لكافة المساعدات والإعانات الحكومية

«حساب المواطن» يتحول إلى برنامج شامل لكافة المساعدات والإعانات الحكومية

«الزكاة والدخل»: «القيمة المضافة» تشمل جميع السلع الغذائية بلا استثناء

«الزكاة والدخل»: «القيمة المضافة» تشمل جميع السلع الغذائية بلا استثناء

6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟

6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟

ضبط سيارة نقل مُحَمَّلة بلحوم فاسدة في طريقها لمكة (صور)

ضبط سيارة نقل مُحَمَّلة بلحوم فاسدة في طريقها لمكة (صور)
0

تواصل – فريق التحرير

تمكنت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة من ضبط سيارة نقل تحمل لحومًا تالفةً أثناء محاولة تهريبها في أحد مداخل مكة المكرمة، وذلك إثر بلاغ تلقته البلدية من عمليات نقطة تفتيش “الليث”.

وفور تلقي بلدية الشوقية البلاغ، تم تشكيل فريق، يرأسه المراقب “مروان الرحيلي”، وتم الوقوف على الموقع وضبط السيارات، وهي عبارة عن “ونيت”، بها كمية من اللحوم محمَّلة بطريقة سيئة وموضوعة في أكياس غير مخصصة وبطريقة عشوائية، ولا تخضع لأي اشتراطات صحية.

وبعد ضبط السيارات، تم حجزها داخل مقر البلدية لحين إنهاء الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأوضح المهندس “ممدوح بن محمد عراقي” رئيس بلدية الشوقية، أن الفرق الرقابية بالبلدية جاهزة على مدار الساعة لمراقبة ومنع مثل هذه المخالفات، مؤكدًا أن البلدية لن تتوانى عن تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين والمتهاونين في صحة وسلامة الغذاء.

ودعا رئيس بلدية الشوقية، المواطنين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الصدد؛ ليتم التعامل معها مباشرة وفق الأنظمة والتعليمات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شيول البلدية تُدمر العشوائيات..حملة لإزالة المباني المخالفة بمكة (صور)

شيول البلدية تُدمر العشوائيات..حملة لإزالة المباني المخالفة بمكة (صور)

الرياض.. رصد 66 مخالفة لقرار «تأنيث المحلات» وإتلاف 162 كجم لحوم فاسدة

الرياض.. رصد 66 مخالفة لقرار «تأنيث المحلات» وإتلاف 162 كجم لحوم فاسدة

جمرك ميناء ضباء يُحبط محاولتي تهريب 430 ألف حبة «كبتاجون» و«ترامادول»

جمرك ميناء ضباء يُحبط محاولتي تهريب 430 ألف حبة «كبتاجون» و«ترامادول»

جهاز فحص الأحشاء يحبط تهريب مسافر لـ«هيروين وشبو» بمطار الطائف

جهاز فحص الأحشاء يحبط تهريب مسافر لـ«هيروين وشبو» بمطار الطائف

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟
تقارير وحوارات

6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟

المزيد
حملة استنكار واسعة في «تويتر» لهشتاج الدعوة للحفلات المختلطة بالمملكة
تقارير وحوارات

حملة استنكار واسعة في «تويتر» لهشتاج الدعوة للحفلات المختلطة بالمملكة

المزيد
تعدد الزوجات يشعل «تويتر».. وسجال شديد بين المدافعين والمعارضين
تقارير وحوارات

تعدد الزوجات يشعل «تويتر».. وسجال شديد بين المدافعين والمعارضين

المزيد
اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص
تقارير وحوارات

اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>