ضبط سيارة نقل مُحَمَّلة بلحوم فاسدة في طريقها لمكة (صور)

تواصل – فريق التحرير

تمكنت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة من ضبط سيارة نقل تحمل لحومًا تالفةً أثناء محاولة تهريبها في أحد مداخل مكة المكرمة، وذلك إثر بلاغ تلقته البلدية من عمليات نقطة تفتيش “الليث”.

وفور تلقي بلدية الشوقية البلاغ، تم تشكيل فريق، يرأسه المراقب “مروان الرحيلي”، وتم الوقوف على الموقع وضبط السيارات، وهي عبارة عن “ونيت”، بها كمية من اللحوم محمَّلة بطريقة سيئة وموضوعة في أكياس غير مخصصة وبطريقة عشوائية، ولا تخضع لأي اشتراطات صحية.

وبعد ضبط السيارات، تم حجزها داخل مقر البلدية لحين إنهاء الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأوضح المهندس “ممدوح بن محمد عراقي” رئيس بلدية الشوقية، أن الفرق الرقابية بالبلدية جاهزة على مدار الساعة لمراقبة ومنع مثل هذه المخالفات، مؤكدًا أن البلدية لن تتوانى عن تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين والمتهاونين في صحة وسلامة الغذاء.

ودعا رئيس بلدية الشوقية، المواطنين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الصدد؛ ليتم التعامل معها مباشرة وفق الأنظمة والتعليمات.