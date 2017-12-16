الكشف عن «وحش أبل الجديد».. الأقوى في العالم (فيديو وصور)

تواصل – وكالات:

كشفت شركة “أبل” الأمريكية النقاب عن حاسب جديد وصفته بأنه الأقوى على الإطلاق في العالم، فيما وصفته بعض المواقع بأنه بمثابة “وحش” لا يمكن لأي حواسيب أخرى مضاهاته.

وطرحت “أبل”، في مؤتمرها العالمي للمطورين، أحدث نسخة من حاسباتها “آي ماك برو”، الذي يعد أقوى حاسب من فئة “محطات العمل المصممة لأعمال المحترفين”، ورغم سعره المرتفع، الذي يصل إلى 5 آلاف دولار أمريكي، إلا أن إمكانياته ومواصفاته المتميزة ستجعله مثالياً للمحترفين.

وتم تزويد “آي ماك برو” الجديد بشاشة 27 بوصة من نوع “ريتينا” بدقة عرض 5كى، وبمعالج “زيون” 18 نواة، ومعالج جرافيك 22 تيرافلوب، كما تم تزويد بسعة تخزين داخلية تصل إلى 4 تيرابايت، وذاكرة ECC 128 جيجابايت، وسرعة أكبر 10 مرات من النسخ السابقة.

أما بالنسبة للهيكل، فجاء نحيفاً وسلساً بصورة أكبر من النسخ السابقة، وقدرات تبريد أكبر بنسبة 80%، وتم دعم الحاسب بمعالج رسوميات “راديون فيجا برو” الأكثر تطوراً في عالم بقدرة تصل إلى 11 تيرافلوب، والتي تمكن من عرض مقاطع “ثلاثية أبعاد” وواقع افتراضي بسلاسة كبيرة.

أما بالنسبة للهيكل، فجاء نحيفاً وسلساً بصورة أكبر من النسخ السابقة، وقدرات تبريد أكبر بنسبة 80%، وتم دعم الحاسب بمعالج رسوميات “راديون فيجا برو” الأكثر تطوراً في عالم بقدرة تصل إلى 11 تيرافلوب، والتي تمكن من عرض مقاطع “ثلاثية أبعاد” وواقع افتراضي بسلاسة كبيرة.