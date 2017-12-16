إعلامي أردني يقطع محاضرة لـ«الحذيفي».. ويوجِّه رسالة نارية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

استوقف الإعلامي الأردني محمد الملكاوي، الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي، أثناء إلقائه محاضرة بالمدينة المنورة، موجهاً رسالة له ولقيادة المملكة.

وقال “الملكاوي”: “عندما نسمع أئمة الحرمين الشريفين ندرك أن بلد الحرمين بأمان هذا أولاً، وثانياً قلوبنا معكم، وثالثاً هذا مهد الإسلام ها هنا وأرض السلام ها هنا”.

وأضاف: “على هذا الأساس السعودية ستتجاوز -بإذن الله- وبقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وكل سعودي، كل الخيانات وكل التحديات وكل المؤامرات، كل أردني يقف بجانبكم”.

واختتم “الملكاوي” الذي يشارك ضمن ضيوف المجموعة العاشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة، كلمته بقول: “الله يحمي السعودية وتظل ذخراً لكل المسلمين بالعالم”.

وكان “الحذيفي” ألقى محاضرة علمية للمستضافين بمقر إقامتهم بالمدينة المنورة ضمن البرامج الثقافية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بالأمانة العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين بالتعاون مع الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.