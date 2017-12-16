«تغيرات الأظافر» مؤشر خطير على إصابة عضو مهم جداً بالجسم

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اعتمدت دراسة حديثة، على التغيرات التي تطرأ على أظافر اليدين كمؤشر لتشخيص مشاكل الكبد التي تتضمن تليف الكبد، والتهاب الكبد الفيروسي “ب” و”سي”.

وقالت المجلة الأوربية للأمراض الجلدية: إن “أية اضطرابات يتعرض لها الكبد تؤثر على أجزاء مختلفة من الجلد إلى جانب الأظافر؛ نظراً لدوره الكبير في وظائف عديدة بالجسم”.

وبحسب الدراسة، تم اختبار حالة 100 شخص بينهم 68 مريضاً بالتهاب وتليف الكبد، وتبين أن فطريات الأظافر كانت أكثر انتشاراً بين 18 بالمائة من المرضى، بينما لم تجاوز نسبة وجودها في أظافر الأصحاء 10 بالمائة منهم.

وكشفت الدراسة أن المصابين بمشاكل في الكبد كان لديهم بعض الأعراض على أظافرهم، مثل وجود خطوط طولية، وهشاشة الأظافر، إلى جانب وجود عدة أنواع من الفطريات.

وحثت نتائج الدراسة على استشارة الطبيب عن ملاحظة أية أعراض أو تغيرات تظهر على الأظافر للتأكد من سلامة الكبد ووظائفه.