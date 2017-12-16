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«الخدمة المدنية» تدرس تطوير 25 نظاما ولائحة.. أبرزها التعيين والترقيات

«الخدمة المدنية» تدرس تطوير 25 نظاما ولائحة.. أبرزها التعيين والترقيات
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تواصل – متابعات:

كشفت مصادر مطلعة عن أن وزارة الخدمة المدنية تدرس مع عدة جهات حاليًا عمليات تطوير شاملة لجميع لوائح الخدمة المدنية، بهدف مواكبة المستجدات الحالية وانسجاما مع رؤية 2030.

وأكدت المصادر وفقا لـ”المدينة” أن الدراسة ستشمل 25 نظاما ولائحة من اللوائح المختلفة، ومن أبرز الأنظمة واللوائح التي تدرس تعديلها الآتي:

(نظام التعيين في الوظائف العامة، ولائحة المستخدمين، والترقيات، وإدارة الأداء الوظيفي، وأحكام ولوائح ابتعاث الموظفين، والإيفاد للدراسة في الداخل، والتدريب في الخدمة المدنية، وتفويض الصلاحيات، والحقوق والمزايا المالية، الواجبات الوظيفية، وتعويض الموظفين الذين يفصلون بطريقة غير نظامية، وتوظيف غير السعوديين، وتوظيف المستخدمين، ولائحة بند الاجور، والوظائف المؤقته، والإعارة، والنقل، والتكليف، وانتهاء الخدمة، وتمديد الخدمة وقواعد التعاقد مع المحالين للتقاعد، والإجازات، تقارير ومنح الإجازات المرضية، وإثبات العجز الصحي، وتنظيم علاج موظفي الدولة المنتدبين إلى خارج المملكة، واللياقة الصحية لشغل الوظيفة العامة.

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