أوروبا تفرض قيودا جديدة على منصات «بيتكوين»

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كشفت مفوضة العدل الأوروبية فيرا يوروفا، عن اتفاق أعضاء دول الاتحاد الأوروبي ومشرعي الاتحاد أمس (الجمعة) على قواعد أكثر صرامة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات تداول بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية.

وقالت “يوروفا” إن هذا الاتفاق جزء من مجموعة إجراءات أوسع للتصدي للجرائم المالية والتهرب الضريبي، مؤكدة أن الاتفاق «سيجلب المزيد من الشفافية لتحسين منع غسل الأموال ولقطع التمويل الإرهابي».

وأيد مشرعو الاتحاد الأوروبي أيضاً فرض ضوابط أكثر صرامة على بطاقات الدفع المسبق، وزيادة متطلبات الشفافية لمالكي صناديق إدارة الودائع الائتمانية والشركات.

ويأتي القرار، بينما قفزت أسعار بيتكوين بأكثر من 1700 في المئة منذ بداية العام، ما يثير قلقا من أن السوق تشهد فقاعة قد تفجر بطريقة مثيرة.

ووصفت منظمة الشفافية الدولية، وهي جماعة حقوقية، الاتفاق بأنه «إنجاز كبير». وتعتبر المفوضية الأوروبية والجماعات الحقوقية زيادة التدقيق العام أساسياً لمنع الجرائم المالية والتهرب الضريبي.