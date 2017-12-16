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بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
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«حساب المواطن» يتحول إلى برنامج شامل لكافة المساعدات والإعانات الحكومية
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تواصل – متابعات:

أكد برنامج «حساب المواطن» أنه سيكون برنامجًا شاملاً للمساعدات والإعانات الحكومية كافةً، من خلال بوابة واحدة في المستقبل.

وستوفر البوابة الخاصة بحساب المواطن نظامًا موحدًا لتقييم الأهلية، والذي سيمكن من استهداف الفئات المستحقة بشفافية وفاعلية أكبر، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وفقا لـ”المدينة”.

وأنشئ برنامج حساب المواطن لحماية الأسر من الأثر المباشر وغير المباشر، المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبئ إضافي على بعض فئات المجتمع. ويعمل البرنامج على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل فاعل للفئات المستحقة المختلفة؛ حيث سيتم توفير الدعم بشكل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.

وتحرص المملكة على توفير الخدمات والاحتياجات اللازمة كافةً، بتكلفة ملائمة لجميع المواطنين، إلا أن آلية الدعم السابقة لمنتجات الطاقة والمياه شملت جميع المستهلكين، مع تفاوت استهلاكهم. وسيُسهم البرنامج إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي، من خلال إعادة توجيه الدعم ليركز في دعمه على الفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك لتقليل الهدر ورفع كفاءة الاستهلاك.

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