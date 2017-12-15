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المركز الثاني لطالبة سعودية في مسابقة عالمية للحساب الذهني بماليزيا

المركز الثاني لطالبة سعودية في مسابقة عالمية للحساب الذهني بماليزيا
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تواصل – واس:

كرّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا محمود بن حسين قطان في مكتبه بالسفارة , الطالبة السعودية عروب بنت بدر المدرَّع، لحصولها على المركز الثاني على العالم في مسابقة (يوسي ماس) الحساب الذهني المستوى (A) ماس، التي أقيمت في ماليزيا خلال الفترة من 10-11 ديسمبر 2017م.

وأعرب السفير محمود قطان خلال استقباله الطالبة عروب مع والديها عن اعتزازه بهذا الفوز، مبينًا أن ذلك يعد فخرًا للوطن، متمنيًا لعروب المزيد من التوفيق والنجاح.

ومن جهتهما، عبّر كل من والد الطالبة الدكتور بدر المدرَّع، ووالدتها حنان المدرَّع عن تقديرهما للاهتمام الكبير الذي حظيوا به من سفير خادم الحرمين الشريفين خلال مشاركة ابنتهما عروب في المسابقة، مبينين أن ذلك كان حافزًا لهم خلال مشاركة عروب في تصفيات المسابقة حتى حققت المركز الثاني بفضل الله تعالى.

وبرنامج (يوسي ماس ) هو برنامج عالمي للحساب الذهني باستخدام العداد الصيني، ويهدف إلى تنمية الثقة بالنفس، والتغلب على الخوف من الحساب وجعله مادة ممتعة ومحببة للطالب، بالإضافة إلى زيادة نسبة التركيز والانتباه في بقية المواد الدراسية.

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