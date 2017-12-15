«حساب المواطن»: المستفيد الموقوف خدماته يستحق مبلغ الدعم لـ6 أشهر فقط

تواصل – فريق التحرير:

أكد حساب المواطن أن الحساب البنكي المجمَّد بسبب إيقاف الخدمات لأي سبب كان، يستطيع صاحبه الحصول على المبلغ المعلق من البرنامج في حال تم التنشيط بما لا يتجاوز ستة أشهر.

جاء ذلك تعقيبا على استفسار أحد المغردين حيث رد حساب المواطن بتغريدة قال خلالها: “عزيزي المستفيد، إذا كنت مستحق والحساب البنكي موقوف بسبب إيقاف خدمات أو لأي سبب آخر فإنك تستطيع الحصول على المبلغ المعلق لدينا في حال تم تنشيط الحساب البنكي بما لا يتجاوز فترة ستة أشهر”.