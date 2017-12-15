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3 لصوص يحتالون لسرقة مصلٍ على باب المسجد (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة، يظهر جريمة سرقة ارتكبها 3 لصوص بحق مواطن أثناء دخوله أحد المساجد.

وأظهر المقطع الذي رصدته كاميرا المسجد الخارجية، إقدام اللصوص على تنفيذ حيلة ماكرة للاستيلاء على حافظة نقود الضحية، حيث تظاهروا بالدخول لأداء الصلاة وادّعى أحدهم المرض، وتظاهر الثالث بمساعدته، بينما همّ الثاني بمغافلة الضحية لسرقة حافظة نقوده، ثم غادروا جميعًا.

وطالب متداولوا المقطع بالقبض على اللصوص والتحقيق معهم، ليكونوا عبرة لغيرهم من ضعاف النفوس، خاصة أنهم لم يراعوا حرمة المسجد.

 

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