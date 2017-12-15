لأول مرة منذ 15 شهراً.. ارتفاع الودائع الأجنبية بالمصارف لـ135 مليار ريال

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سجلت الودائع الأجنبية لدى المصارف المحلية في المملكة أول نمو سنوي منذ 15 شهراَ، حيث حققت نموا بنسبة 6.55 في المائة خلال شهر أكتوبر الجاري، على أساس سنوي، كما سجلت نموا بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق من العام الحالي.

وأوضحت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن الودائع بالعملات الأجنبية بلغت لدى المصارف المحلية بنهاية شهر أكتوبر الماضي نحو 134.69 مليار ريال مقارنة بـ 126.40 مليار ريال للفترة ذاتها من العام السابق، مسجلة نموا بنسبة 6.55 في المائة بفارق بلغ نحو 8.28 مليار ريال، وفقا لـ”الاقتصادية”.

واستقرت الودائع بالعملة الأجنبية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أكتوبر بمتوسط 127 مليار ريال، مقارنة بمتوسط العام الماضي “12 شهرا” عند 152.4 مليار ريال ومتوسط عام 2015 عند 154.6 مليار ريال.

وشكلت ودائع الأفراد والشركات نحو 70.6 في المائة من إجمالي الودائع الأجنبية وبنحو 95.08 مليار ريال، فيما شكلت ودائع الهيئات الحكومية نحو 29.4 في المائة وبنحو 39.60 مليار ريال.

فيما شكلت الودائع الأجنبية بنهاية أكتوبر 8.41 في المائة من إجمالي الودائع لدى المصارف المحلية، فيما كانت تشكل نحو 7.8 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وسجلت الودائع الأجنبية أعلى مستوياتها في أبريل من العام الماضي 2016، حيث بلغت حينها نحو 181.3 مليار ريال وهي تقل عن الودائع الأجنبية الحالية بنحو 25.7 في المائة أو ما يعادل نحو 46.6 مليار ريال.