لأول مرة منذ 15 شهراً.. ارتفاع الودائع الأجنبية بالمصارف لـ135 مليار ريال

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

ترشيحاتنا

«الزكاة والدخل»: «القيمة المضافة» تشمل جميع السلع الغذائية بلا استثناء

«الزكاة والدخل»: «القيمة المضافة» تشمل جميع السلع الغذائية بلا استثناء

6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟

6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟

كل ما تريد معرفته عن المرور وأمن الطرق وقيادة المرأة.. سؤال وجواب

كل ما تريد معرفته عن المرور وأمن الطرق وقيادة المرأة.. سؤال وجواب

تسهيلاً للمستفيدين.. بوابة «حساب المواطن» تلغي كود الأمان عبر «SMS»

تسهيلاً للمستفيدين.. بوابة «حساب المواطن» تلغي كود الأمان عبر «SMS»

لأول مرة منذ 15 شهراً.. ارتفاع الودائع الأجنبية بالمصارف لـ135 مليار ريال

لأول مرة منذ 15 شهراً.. ارتفاع الودائع الأجنبية بالمصارف لـ135 مليار ريال
0

تواصل – فريق التحرير:

سجلت الودائع الأجنبية لدى المصارف المحلية في المملكة أول نمو سنوي منذ 15 شهراَ، حيث حققت نموا بنسبة 6.55 في المائة خلال شهر أكتوبر الجاري، على أساس سنوي، كما سجلت نموا بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق من العام الحالي.

وأوضحت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن الودائع بالعملات الأجنبية بلغت لدى المصارف المحلية بنهاية شهر أكتوبر الماضي نحو 134.69 مليار ريال مقارنة بـ 126.40 مليار ريال للفترة ذاتها من العام السابق، مسجلة نموا بنسبة 6.55 في المائة بفارق بلغ نحو 8.28 مليار ريال، وفقا لـ”الاقتصادية”.

واستقرت الودائع بالعملة الأجنبية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أكتوبر بمتوسط 127 مليار ريال، مقارنة بمتوسط العام الماضي “12 شهرا” عند 152.4 مليار ريال ومتوسط عام 2015 عند 154.6 مليار ريال.

وشكلت ودائع الأفراد والشركات نحو 70.6 في المائة من إجمالي الودائع الأجنبية وبنحو 95.08 مليار ريال، فيما شكلت ودائع الهيئات الحكومية نحو 29.4 في المائة وبنحو 39.60 مليار ريال.

فيما شكلت الودائع الأجنبية بنهاية أكتوبر 8.41 في المائة من إجمالي الودائع لدى المصارف المحلية، فيما كانت تشكل نحو 7.8 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وسجلت الودائع الأجنبية أعلى مستوياتها في أبريل من العام الماضي 2016، حيث بلغت حينها نحو 181.3 مليار ريال وهي تقل عن الودائع الأجنبية الحالية بنحو 25.7 في المائة أو ما يعادل نحو 46.6 مليار ريال.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ودائع الهيئات والمؤسسات المستقلة في المصارف تقفز 179%

ودائع الهيئات والمؤسسات المستقلة في المصارف تقفز 179%

«السكيت»: خطة ضخمة للخصخصة وبطاقة «جرين كارد» للمستثمرين الأجانب قريباً

«السكيت»: خطة ضخمة للخصخصة وبطاقة «جرين كارد» للمستثمرين الأجانب قريباً

«بلومبيرج»: «أرامكو» تطالب البنوك بتقديم عروضها لإدارة اكتتابها العام

«بلومبيرج»: «أرامكو» تطالب البنوك بتقديم عروضها لإدارة اكتتابها العام

«الإحصاء»: عدد سكان المملكة يرتفع إلى 32.6 مليون

«الإحصاء»: عدد سكان المملكة يرتفع إلى 32.6 مليون

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟
تقارير وحوارات

6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟

المزيد
حملة استنكار واسعة في «تويتر» لهشتاج الدعوة للحفلات المختلطة بالمملكة
تقارير وحوارات

حملة استنكار واسعة في «تويتر» لهشتاج الدعوة للحفلات المختلطة بالمملكة

المزيد
تعدد الزوجات يشعل «تويتر».. وسجال شديد بين المدافعين والمعارضين
تقارير وحوارات

تعدد الزوجات يشعل «تويتر».. وسجال شديد بين المدافعين والمعارضين

المزيد
اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص
تقارير وحوارات

اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>