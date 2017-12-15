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«واشنطن بوست»: صهر «ترامب» يفاوض شركة علاقات عامة لإنقاذه من الإعلام

«واشنطن بوست»: صهر «ترامب» يفاوض شركة علاقات عامة لإنقاذه من الإعلام
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تواصل- سامر محمد:

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن أن صهر الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وفريقه القانوني يبحثون عن شركة علاقات عامة متخصصة في إدارة ومواجهة الأزمات.

وأشارت الصحيفة إلى أن محامي “جاريد كوشنر” كبير مستشاري البيت الأبيض اتصل بشركتي علاقات عامة، وذلك وفقا لأربعة أشخاص مطلعين، وأن المحادثات جرت خلال الأسبوعين الماضيين، وطلب من المسؤولين في الشركتين عدم مناقشة ما جرى في المحادثات مع غيرهم.

وأضافت الصحيفة أن فريق “كوشنر” القانوني يبحث عن شركة علاقات عامة للتصدي للحملات الإعلامية المستمرة ضد موكله خاصة أن “كوشنر” بات اسمه يتردد في العناوين الرئيسية في الأخبار بشكل شبه يومي، مما جعله يشتكي لأصدقائه من التركيز السلبي الذي لا يتوقف ضده من قبل وسائل الإعلام.

ولفتت الصحيفة إلى أن المحققين طلبوا شهودا لسؤالهم بشأن ما يثار عن أن “كوشنر” وجه مستشار الأمن القومي السابق “مايكل فلين” في ديسمبر العام الماضي للتواصل مع السفير الروسي في واشنطن والضغط عليه فيما يتعلق بقرار للأمم المتحدة مرتبط بالمستوطنات الإسرائيلية.

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