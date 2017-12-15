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خروج أمريكية من سباق انتخابات الكونجرس لاتهامها بالتحرش الجنسي بـ«رجل»

خروج أمريكية من سباق انتخابات الكونجرس لاتهامها بالتحرش الجنسي بـ«رجل»
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تواصل- سامر محمد:

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن امرأة تتنافس للفوز بمقعد في الكونجرس لصالح الديمقراطيين العام المقبل، أنهت حملتها الانتخابية بعد اتهامات ظهرت مجددا على السطح بأنها تحرشت جنسيا برجل.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيدة الأعمال المتقاعدة “أندريا رامسي” البالغة من العمر 56 عاما تقاعدت بعد أن قررت خوض السباق الانتخابي كديمقراطية في انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس العام المقبل.

وأضافت أن صحيفة في تكساس الأمريكية سألتها الشهر الجاري عن دعوى قضائية رفعت ضدها في 2005م، اتهمتها بالتحرش جنسيا برجل بينما كانت تعمل نائبة للرئيس التنفيذي للموارد البشرية في إحدى الشركات.

وذكرت أن “رامسي” أنكرت الاتهامات، مشيرة إلى أن الدعوى كانت ضد الشركة وليست ضدها بشكل خاص، وتمت تسويتها في 2006م، وأن الشخص الذي رفع القضية ادعى أنها طردته من الشركة لأنه رفض ممارسة الجنس معها، واصفة ادعاءاته بالكاذبة.

واعتبرت الصحيفة أن “رامسي” حالة نادرة وربما الوحيدة لامرأة في الحياة العامة التي تواجه تداعيات الحملة الصحفية التي انطلقت قبل أسابيع تحت هاشتاج #MeToo  لفضح الشخصيات العامة المتهمة بالتحرش الجنسي والتي امتدت إلى كثير من القطاعات في الولايات المتحدة.

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