اليوم.. «الإسكان» تعلن الدفعة الأخيرة من برنامج «سكني» للعام الجاري

تواصل – فريق التحرير:

تعلن وزارة الإسكان، اليوم السبت، الدفعة الـ11 والأخيرة من برنامج “سكني” للعام 2017، حيث يتم تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي بمشيئة الله، في حين يتزامن مع ذلك إطلاق العديد من المعارض للبيع على الخريطة والتي تجد إقبالاً من مستفيدي “سكني” في عدد من مدن المملكة.

يأتي ذلك فيما أكمل المستفيدون من برنامج “سكني” حجز 61 في المئة في أربع مشاريع للفلل الجاهزة، بعد 10 أيام من إعلان وزارة الإسكان عن بدء مرحلة المعاينة والحجز.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت أواخر نوفمبر الماضي بدء الحجز في المشاريع المتوزعة في محافظات القنفذة والمخواة وصامطة والزلفي، بما مجموعه 1188 فيلا سكنية، بحيث وصل عدد الحجوزات حتى أمس الخميس إلى 719 فيلا، ومن المنتظر أن تتواصل مرحلة الحجز حتى نهاية ديسمبر الجاري أو اكتمال الحجز بنسبة 100 في المئة.

وبحسب بيانات برنامج “سكني” وصلت نسب الحجوزات أمس إلى 75 في المئة في مشروع القنفذة، حيث تم حجز 442 فيلا سكنية من أصل 593، في المشروع الذي تبلغ مساحته 597 ألف متر مربع، كما بلغت نسبة الحجز في إسكان المخواة 67 في المئة، وذلك بعد أن تم حجز 77 فيلا من أصل 115 فيلا، بمساحة إجمالية للمشروع بلغت 121.225 متراً مربعاً.

بينما تجاوزت نسبة الحجز في إسكان صامطة القفل 60 في المئة، بعد أن تم حجز 139 فيلا من واقع 230، في المشروع الذي تبلغ مساحته 150 ألف متر مربع، فيما تم حجز 61 فيلا في مشروع إسكان الزلفي الذي يحوي 250 فيلا، بإجمالي مساحات تصل إلى 531.998 متراً مربعاً.