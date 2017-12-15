«المالية» توضح مصطلحات «الميزانية العامة» للدولة تمهيداً لإعلانها

تواصل – فريق التحرير:

بدأت وزارة المالية، اليوم الجمعة، في إيضاح عدد من المصطلحات التي تُستخدم عادة في بيان الميزانية العامة السنوية، والمتوقع إعلانها بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة إن الميزانية العامة للدولة، هي بيان تعدّه وزارة المالية بشكل تفصيلي لتوضيح خطة المالية العامة للسنة المالية القادمة من خلال استعراض اعتمادات النفقات العامة وتقديرات للإيرادات العامة للدولة.

وأوضحت المالية أن تمويل عجز الميزانية يعني تدبير الأموال اللازمة لتغطية العجز في الميزانية عن طريق الدين العام المحلي أو الدين الخارجي والاقتراض أو السحب من الاحتياطي العام للدولة.

يذكر أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كان قد استعرض الثلاثاء الماضي، مشروع ميزانية العام الجاري، خلال اجتماعه في قصر اليمامة بالرياض.

وتناول خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وكان أبرزها العرض المقدم من وزارة المالية حول مشروع الميزانية لعام 1439 – 1440هـ.