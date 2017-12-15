«المالية» توضح مصطلحات «الميزانية العامة» للدولة تمهيداً لإعلانها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

ترشيحاتنا

«الزكاة والدخل»: «القيمة المضافة» تشمل جميع السلع الغذائية بلا استثناء

«الزكاة والدخل»: «القيمة المضافة» تشمل جميع السلع الغذائية بلا استثناء

6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟

6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟

كل ما تريد معرفته عن المرور وأمن الطرق وقيادة المرأة.. سؤال وجواب

كل ما تريد معرفته عن المرور وأمن الطرق وقيادة المرأة.. سؤال وجواب

تسهيلاً للمستفيدين.. بوابة «حساب المواطن» تلغي كود الأمان عبر «SMS»

تسهيلاً للمستفيدين.. بوابة «حساب المواطن» تلغي كود الأمان عبر «SMS»

«المالية» توضح مصطلحات «الميزانية العامة» للدولة تمهيداً لإعلانها

«المالية» توضح مصطلحات «الميزانية العامة» للدولة تمهيداً لإعلانها
0

تواصل – فريق التحرير:

بدأت وزارة المالية، اليوم الجمعة، في إيضاح عدد من المصطلحات التي تُستخدم عادة في بيان الميزانية العامة السنوية، والمتوقع إعلانها بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة إن الميزانية العامة للدولة، هي بيان تعدّه وزارة المالية بشكل تفصيلي لتوضيح خطة المالية العامة للسنة المالية القادمة من خلال استعراض اعتمادات النفقات العامة وتقديرات للإيرادات العامة للدولة.

وأوضحت المالية أن تمويل عجز الميزانية يعني تدبير الأموال اللازمة لتغطية العجز في الميزانية عن طريق الدين العام المحلي أو الدين الخارجي والاقتراض أو السحب من الاحتياطي العام للدولة.

يذكر أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كان قد استعرض الثلاثاء الماضي، مشروع ميزانية العام الجاري، خلال اجتماعه في قصر اليمامة بالرياض.

وتناول خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وكان أبرزها العرض المقدم من وزارة المالية حول مشروع الميزانية لعام 1439 – 1440هـ.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الصحة» تطلق «تطوعي صحة» لتحفيز العمل الخيري (صور)

«الصحة» تطلق «تطوعي صحة» لتحفيز العمل الخيري (صور)

المالية: بيانات 2017 إيجابية.. وحققنا «47 مليار ريال» إيرادات غير نفطية خلال 3 أشهر

المالية: بيانات 2017 إيجابية.. وحققنا «47 مليار ريال» إيرادات غير نفطية خلال 3 أشهر

وزير المالية: العلاوة السنوية للموظفين تسير كما هو مخطط لها

وزير المالية: العلاوة السنوية للموظفين تسير كما هو مخطط لها

«المالية»: لا صحة لتأجيل رسوم المرافقين

«المالية»: لا صحة لتأجيل رسوم المرافقين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟
تقارير وحوارات

6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟

المزيد
حملة استنكار واسعة في «تويتر» لهشتاج الدعوة للحفلات المختلطة بالمملكة
تقارير وحوارات

حملة استنكار واسعة في «تويتر» لهشتاج الدعوة للحفلات المختلطة بالمملكة

المزيد
تعدد الزوجات يشعل «تويتر».. وسجال شديد بين المدافعين والمعارضين
تقارير وحوارات

تعدد الزوجات يشعل «تويتر».. وسجال شديد بين المدافعين والمعارضين

المزيد
اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص
تقارير وحوارات

اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>