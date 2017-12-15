المقاومة الإيرانية: الحل النهائي لأزمات المنطقة هو إسقاط نظام الملالي بطهران

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

ترشيحاتنا

6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟

6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟

كل ما تريد معرفته عن المرور وأمن الطرق وقيادة المرأة.. سؤال وجواب

كل ما تريد معرفته عن المرور وأمن الطرق وقيادة المرأة.. سؤال وجواب

تسهيلاً للمستفيدين.. بوابة «حساب المواطن» تلغي كود الأمان عبر «SMS»

تسهيلاً للمستفيدين.. بوابة «حساب المواطن» تلغي كود الأمان عبر «SMS»

خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الاثنين المقبل

خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الاثنين المقبل

المقاومة الإيرانية: الحل النهائي لأزمات المنطقة هو إسقاط نظام الملالي بطهران

المقاومة الإيرانية: الحل النهائي لأزمات المنطقة هو إسقاط نظام الملالي بطهران
0

تواصل – وكالات:

علق محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على تصريح السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي يوم أمس بأن إيران مسؤولة صواريخ الحوثي التي أطلقها على المملكة، بأن المقاومة الإيرانية كشفت مُنْذُ مطلع تسعينيات القرن الماضي باسْتِمْرَار عن تفاصيل للبرنامج الصاروخي للملالي، وإِرْسَالهم الصواريخ إلى الميليشيات في المنطقة.

وأَضَافَ أن الهدف القريب للنظام من البرنامج الصاروخي والنووي، هو السلطة على الدول العَرَبِيّة والإسلامية. ولكن سياسة المداهنة واللامبالاة تجاه هذه الحقائق، قد عملت كعامل تشجيع للملالي على التمادي في الإرهاب وإثارة الحروب وخرق القوانين الدَّوْلِيَّة.

وَأكَّدَ محدثين بأن “المقاومة الإيرانية قد كشفت فِي وَقْتٍ سَابِقٍ في بريطانيا وفي الولايات المتحدة بأن قوات الحرس قد أسّست شركات عديدة تعمل كواجهة لنقل العتاد إلى الحوثيين، كما أنها كشفت عن معلومات تخص مواقع ومواصفات 42 مركزاً للتدريب وإطلاق الصواريخ لقوات الحرس، و… بِالإِضَافَةِ إلى المجموعات التابعة لهذه المراكز مثل صناعة باقري”.

وأَرْدَفَ محدثين: ”أن ممارسات نظام الملالي في اليمن تخرق بقوة قرار 2216 بِشَأْنِ اليمن وقرار 2231 بخصوص الاتفاق النووي. كما أن أَعْمَاله لإثارة الحروب والاحتلال في المنطقة تخرق المزيد من قرارات مجلس الأمن بشكل خطير “.

وَشَدَّد: ”بأن الحل النهائي لهذه الأزمة التي أدخلت جميع أنحاء المنطقة في نيران الحروب، هو إِسْقَاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران أَي مركز التطرف الرَئِيسِيّ. وهذا هو مطلب دائم للشعب الإيراني حيث عملت سياسة المداهنة كأكبر عقبة أمامه“.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«دي ميستورا»: لم ألمس جدية في الحوار من وفد النظام السوري

«دي ميستورا»: لم ألمس جدية في الحوار من وفد النظام السوري

سوريا.. المعارضة تسقط مروحية للنظام قرب الجولان (فيديو)

سوريا.. المعارضة تسقط مروحية للنظام قرب الجولان (فيديو)

قائد الحرس الثوري الإيراني يعترف باستمرار دعم طهران للانقلابيين الحوثيين

قائد الحرس الثوري الإيراني يعترف باستمرار دعم طهران للانقلابيين الحوثيين

محكمة أمريكية تطالب طهران بـ1.7 مليار دولار في حادثة قتل جنود

محكمة أمريكية تطالب طهران بـ1.7 مليار دولار في حادثة قتل جنود

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟
تقارير وحوارات

6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟

المزيد
حملة استنكار واسعة في «تويتر» لهشتاج الدعوة للحفلات المختلطة بالمملكة
تقارير وحوارات

حملة استنكار واسعة في «تويتر» لهشتاج الدعوة للحفلات المختلطة بالمملكة

المزيد
تعدد الزوجات يشعل «تويتر».. وسجال شديد بين المدافعين والمعارضين
تقارير وحوارات

تعدد الزوجات يشعل «تويتر».. وسجال شديد بين المدافعين والمعارضين

المزيد
اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص
تقارير وحوارات

اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>