المقاومة الإيرانية: الحل النهائي لأزمات المنطقة هو إسقاط نظام الملالي بطهران

تواصل – وكالات:

علق محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على تصريح السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي يوم أمس بأن إيران مسؤولة صواريخ الحوثي التي أطلقها على المملكة، بأن المقاومة الإيرانية كشفت مُنْذُ مطلع تسعينيات القرن الماضي باسْتِمْرَار عن تفاصيل للبرنامج الصاروخي للملالي، وإِرْسَالهم الصواريخ إلى الميليشيات في المنطقة.

وأَضَافَ أن الهدف القريب للنظام من البرنامج الصاروخي والنووي، هو السلطة على الدول العَرَبِيّة والإسلامية. ولكن سياسة المداهنة واللامبالاة تجاه هذه الحقائق، قد عملت كعامل تشجيع للملالي على التمادي في الإرهاب وإثارة الحروب وخرق القوانين الدَّوْلِيَّة.

وَأكَّدَ محدثين بأن “المقاومة الإيرانية قد كشفت فِي وَقْتٍ سَابِقٍ في بريطانيا وفي الولايات المتحدة بأن قوات الحرس قد أسّست شركات عديدة تعمل كواجهة لنقل العتاد إلى الحوثيين، كما أنها كشفت عن معلومات تخص مواقع ومواصفات 42 مركزاً للتدريب وإطلاق الصواريخ لقوات الحرس، و… بِالإِضَافَةِ إلى المجموعات التابعة لهذه المراكز مثل صناعة باقري”.

وأَرْدَفَ محدثين: ”أن ممارسات نظام الملالي في اليمن تخرق بقوة قرار 2216 بِشَأْنِ اليمن وقرار 2231 بخصوص الاتفاق النووي. كما أن أَعْمَاله لإثارة الحروب والاحتلال في المنطقة تخرق المزيد من قرارات مجلس الأمن بشكل خطير “.

وَشَدَّد: ”بأن الحل النهائي لهذه الأزمة التي أدخلت جميع أنحاء المنطقة في نيران الحروب، هو إِسْقَاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران أَي مركز التطرف الرَئِيسِيّ. وهذا هو مطلب دائم للشعب الإيراني حيث عملت سياسة المداهنة كأكبر عقبة أمامه“.