الإسكان: حجز 61% من الفلل الجاهزة في أربعة مشاريع سكنية

تواصل – واس:

أكمل المستفيدون من برنامج “سكني” حجز 61% من أربعة مشاريع للفلل الجاهزة بعد عشرة أَيَّام من إعلان وزارة الإِسْكَان عن بدء مرحلة المعاينة والحجز فيها، حيث أعلنت الوزارة في أواخر نوفمبر الماضي عن بدء الحجز في تلك المشاريع المتوزعة في محافظات القنفذة، والمخواة، وصامطة، والزلفي بما مجموعه 1188 فيلا سكنية ووصل عدد الحجوزات حتى يوم أمس الخميس إلى 719 فيلا، ومن المنتظر أن تتواصل مرحلة الحجز حتى نهاية ديسمبر الْجَارِي، أو اكْتِمَال الحجز بنسبة 100 في المئة.

وبِحَسَبِ بيانات برنامج “سكني” وصلت نسب الحجوزات يوم الخميس الماضي إلى 75% في مشروع القنفذة بمنطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة من إِجْمَالي الوحدات السكنية في المشروع، حيث تم حجز 442 فيلا سكنية من أصل 593، إِذْ تبقى 151 وحدة في المشروع الذي تبلغ مساحته 597.000 متر مربع.

وفي إِسْكَان المخواة بمنطقة الباحة، بلغت نسبة الحجز 67 في المئة، وذلك بعد أن تم حجز 77 فيلا من المستفيدين، من أصل 115 فيلا، بمساحة إِجْمَالية للمشروع بلغت 121.225 متراً مربعاً.

وتجاوزت نسبة الحجز في إِسْكَان صامطة القفل بمنطقة جازان 60 بالمئة، بعد أن تم حجز 139 فيلا من واقع 230 فيلا سكنية جاهزة، في المشروع الذي تبلغ مساحته 150,000 متر مربع، فيما تم حجز 61 فيلا في مشروع إِسْكَان الزلفي التابع لمنطقة الرياض، والذي يَحْتَوِي عَلَى 250 فيلا جاهزة، بإِجْمَالي مساحات يصل إلى 531,998 متراً مربعاً.

وأكدت الوزارة أن نسبة الحجز خلال الفترة القصيرة الماضية تعكس تناسبها مع رغبات المستفيدين وتوائمها مع احتياجاتهم سواء من خلال تنوع البناء، أو جودة العروض المتاحة، منوّهة إلى اسْتِمْرَارها في ضخ المزيد من الوحدات السكنية سواء من الفلل الجاهزة أو عبر نظام البيع على الخارطة، وحرصها التام على تَلْبِيَة رغبات كافة المستفيدين وتوفير المسكن الملائم بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وينتظر أن تعلن الوزارة في الدفعة الحادية عشرة والأخيرة من برنامج “سكني” للعام 2017 غَدَاً السبت، اختتام تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي؛ وذلك حِرْصَاً على تَلْبِيَة احتياجات المواطنين، في حين يتزامن مع ذلك إطلاق العديد من المعارض للبيع على الخارطة والتي تجد إِقْبَالَاً من مستفيدي “سكني” في عدد من مدن المملكة.

يُذْكَرُ أَنَّ هذه المشاريع تأتي امتداداً للمشاريع السابقة التي أعلنت عنها الوزارة في عدد من مدن المملكة، حيث تقام حَالِيَّاً مشاريع البيع على الخارطة في محافظة جدة، منطقة تبوك، ومدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، إِضَافَةً إلى مشروع عرعر في منطقة الحدود الشمالية، كما أن هناك عدداً من المشاريع خلال الفترة الماضية اكتملت حجوزاتها بإِجْمَالي يتجاوز الـ10 آلاف وحدة سكنية، كمشروع شمال الرياض، وخميس مشيط، وأبها، ومشروعين في محافظة رابغ، ومشروعين آخرين في محافظة الأحساء، إِضَافَةً إلى مشاريع الفلل الجاهزة في بيش، والخبر، والمبرز ورماح.

وتواصل وزارة الإِسْكَان مُنْذُ مطلع العام الْجَارِي 2017 إطلاق المزيد من المشاريع سواء فلل جاهزة، أو معارض لمشاريع البيع على الخارطة في عدد من مناطق المملكة، وَذَلِكَ بهَدَف اكْتِمَال مستهدف الوزارة الذي أعلنت عنها ضمن برنامج “سكني” بتخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017م، حيث تَمَكَّنَت الوزارة وحتى الدفعة العاشرة التي تم الإعلان عنها منتصف نوفمبر الماضي من تحقيق نسبة التزام بمستهدفها بلغت 87%، وذلك بتخصيص أكثر من 245 ألف منتج سكني وتمويلي.

وتَتَمَيَّز مشاريع الفلل الجاهزة التي أعلنت عنها وزارة الإِسْكَان بتكامل الخدمات وتوافر البنية التحتية، من خدمات المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، إِضَافَةً إلى توفير أمَاكِن مخصصة للمرافق الحُكُومِيّة، ومواقع للحدائق العامة، والمسطحات الخضراء، كما تضم جميعها وحدات سكنية من نوع فلل بمساحات تصل إلى 500 متر مربع.