6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟

تواصل – الرياض:

تحقق النيابة العامة مع الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال في مقاطع فيديو بثها عبر مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، تتضمن إساءات وتطاولاً على الدين والقيم والآداب المرعية والنظام العام، والتي أثارت موجة عارمة من الاستياء من قبل رواد مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ الذين طالبوا بسرعة القبض عليه ومحاكمته.

مقاطع بالغة السوء

تفاصيل كثيرة تكشفت حول “المجاهر بالمعصية والانحلال”، أولاً: أن مقطع الفيديو الأخير الذي أثار ضجة حول الشاب، ليس المقطع الوحيد له، فقد سبق أن بث مقاطع عِدَّة عبر “سناب شات” كلها بالغة السوء، تطاول فيها على الدين والعقيدة، وتحرش بالنساء بشكل فاضح، وسباب وبذاءات، وتطاول على نساء مناطق في المملكة، وسخر من مريضات سرطان الثدي.

قبض عليه قبل عام

ثانياً أن “المجاهر بالمعصية والانحلال”، سبق القبض عليه مُنْذُ أكثر من عام، بِسَبَبِ مقاطع بالغة السوء، وتتضمن انحرافات سلوكية وأَخْلَاقية وبذاءات ودعوات للرذيلة.

“سر” إِعْلَان اسمه بالكامل

ثَالِثَاً: أن “المجاهر بالمعصية والانحلال”، لم يخف هويته بل أعلن عن اسمه بكل وضوح “، وَهُوَ يدعى “ع. الحميد”.

لماذا يكشف ملامح وجهه؟

رَابِعَاً: أن “المجاهر بالمعصية والانحلال”، في ظهوره على مقاطع الفيديو التي نشرها، لم يخف وجهه بل تحدى بشكل سافر النظام والمجتمع، وَلِذَلِكَ من السهل التعرف عليه من ملامح وجهه الواضحة.

ملف في الصحة النفسية

خَامِسَاً: هناك معلومات أن “المجاهر بالمعصية والانحلال”، معتل نفسياً، وأن له ملفاً في “الصحة النفسية”، ولكن حتى الآن لم يتم التثبت من هذه المعلومة، ويُخْشَى من ترديدها أن يفرج عنه لأنه غير مسؤول عن تصرفاته، ولكن من يتابع مقاطع الفيديو المتعددة يكتشف أنه يتحدث بوضوح ويعرض أفكاره المنحرفة بتسلسل، مِمَّا يشكك في موضوع مرضه النفسي، وَهُوَ الأمْر الذي ستكشف عنه تحقيقات النيابة معه.

استُدعي قبل عام وحقق معه

سادساً: التساؤلات حول استدعاء هذا المجاهر بالمعصية قبل أكثر من عام، بعد بثه لمقطع فيديو بذيء ومنحرف عبر حسابه على “سناب شات”، وأنه وقع تعهداً بعدم التصوير في سناب، وأنه لا يملك أَي حساب على “تويتر” أو غيره من مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، فلماذا عاد ببث أكثر من مقطع فيديو أكثر سوءاً وانحرافاً وتطاولاً؟ مَا هو السر وراء ذلك؟ وأين أسرته ومراجعه الاجْتِمَاعِيّة حول تصرفاته وسلوكياته السيئة؟

تحديد هويته والقبض عليه

وكانت شرطة منطقة الرياض أعلنت مساء أمس الخميس، أنها ألقت القبض على الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال، وقَالَتْ في بَيَانٍ لَهَا، “إشارة إِلَى مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ لشاب سعودي اشتملت المقاطع على عبارات خارجة عن الآداب العامة والأنظمة المرعية؛ مَا أثار استياء الجميع، عليه فقد عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المِنْطَقَة، على تحديد هويته وضبطه (مواطن / في العقد الثالث من العمر)”.

أُحِيلَ للنيابة للتحقيق

وَأكَّدَ بيان شرطة منطقة الرياض أنه “جرى إِيقَافه لدى مركز الشرطة المختص، وإِشْعَار فرع النيابة العامة بالمنطقة، لإكمال اللازم وَفْقَاً لنظامي الإِجْرَاءَات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية”.

إباحي.. منحرف.. معتل نفسياً

تحقيقات النيابة التي تجريها مع الشاب المجاهر بالمعصية ستكشف بوضوح إن كان يعتنق أفكاراً وأيديولوجية انحلالية إباحية هدامة، أو هو صاحب سلوك منحرف ويريد إفشاء الرذيلة في المجتمع، أو هو معتل نفسياً ويُعَانِي من مشكلات وأزمات نفسية، هذا مَا ستكشف عنه تحقيقات النيابة.