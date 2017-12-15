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«الدفايات المقلدة» قنابل موقوتة وخطر يتجدد.. نصائح لشراء منتج أصلي (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

مع كل شتاء يتجدد الحديث عن الدفايات المقلدة والتي تشكل خطراً داهماً داخل المنازل، يتسبب في اندلاع الحرائق وكأنها قنابل موقوتة تتطلب تدخل المسؤولين لوضع حد لممارسات الغش التِجَارِيّ.

وتناول برنامج يا هلا هذه المشكلة بالرصد والتحليل، حيث علق المهندس وائل الذياب أخصائي مواصفات بالهَيْئَة السعودية للجودة والمقاييس بقوله: إن الفرق بين الدفاية الأصلية والمقلدة قد لا يكون واضحاً للمستهلك، مع خداع التاجر وتزيين السلعة له، ليس كل مقلد مغشوشاً، والغش هو محاولة وضع الدفاية المقلدة في نفس صورة الأصلية لخداع المشتري.

وقال الكاتب الصحفي محمد العوني: “إن بعض المنتجات المقلدة يدخل عن طريق الجمارك والمنافذ الرسمية، متسَائِلاً كيف يدخل دون بطاقات مواصفات، والبعض الآخر مصنع مَحَلِّيّاً في صورة الأصلي، دون اختبارات أمان، وَهُوَ الأشد خطراً، مُضِيفَاً أن 66 مليون قطعة كهربائية مقلدة تم رفضها من الجمارك السعودية مُنْذُ بداية 2017، ومُنعت من دخول السوق السعودي، لدينا ضعف ملحوظ في البنية التحتية لمختبرات الجودة والمقاييس الموجودة بالمنافذ الجمركية، والتي تفحص السلع المستوردة لدخول السوق السعودي.

بينما أَوْضَحَ خالد الحربي، مهتم بقضايا حماية المستهلك، أن المواصفات والمقاييس تحاول أن تبرر مشاكل الأجهزة الكهربائية في السوق دَائِمَاً بمشاكل في الكهرباء وهذا غير حقيقي، مُضِيفَاً أنه إذا رفعت هَيْئَة المواصفات والمقاييس معيار جودة الفيش الكهربائي من 13 إلى 15 أَمْبِيراً ستَنْتَهِي 80% على الأقل من مشكلات الأجهزة الكهربائية مع الكهرباء.

وقدم أخصائي مواصفات بالهَيْئَة السعودية للجودة والمقاييس ملاحظات هامة يمكن من خلالها التفرقة بين الدفاية الأصلية والمقلدة، وذلك عند شراء أَي الدفاية أو حتى أَي جهاز كهربائي موجود في السوق.

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