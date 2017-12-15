بالفيديو.. «التحالف» يوضح هدف دعم إيران للحوثيين

تواصل – فريق التحرير:

علَّق المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد ركن تركي المالكي، على بيان الولايات المتحدة الصادر، الخميس، بِشَأْنِ انتهاك إيران للقوانين الدَّوْلِيَّة واسْتِمْرَارها في دعم الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون.

وقال المالكي، في مداخلة على قناة “العَرَبِيّة”، إن على المجتمع الدولي مواجهة السلوكيات الإيرانية العدوانية، دَاعِيَاً الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف من هذه الانتهاكات الصارخة وتشديد العقوبات على النظام الإيراني.

وأَضَافَ، أن دعم إيران للحوثيين يهدف لإطالة أمد المعركة من خلال تزويد الميليشيات بالصواريخ والطائرات ومختلف أنواع الأسلحة، مُؤكِّدَاً أن على الأمم المتحدة تطوير آليات التحقق والتفتيش الخَاصَّة بها لمنع وصول الدعم الإيراني والأسلحة المهربة.

وَأَشَارَ العقيد المالكي إلى أهمية وعي المجتمع الدولي بخطورة امتلاك الجماعات الإرهابية الخارجة عن القانون للتقنيات والخبرات؛ مَا يُشَكِّلُ تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد على أهمية الإسراع في اتخاذ خطوات للتصدي لإيران وسلوكها العدواني.