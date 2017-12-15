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الرئيس اليمني: المشروع الإيراني باليمن في طريقه إلى الزوال

الرئيس اليمني: المشروع الإيراني باليمن في طريقه إلى الزوال
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تواصل – واس:

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن المشروع الإيراني ببلاده في طريقه إلى الزوال، وأن ساعة النصر حانت لتطهير اليمن من شرور مِيلِيشِيا الحوثي الانقلابية المَدْعُومة من إيران.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين مع محافظ شبوه اللواء علي الحارثي وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء ركن أحمد جبران.

وَأَشَارَ هادي إلى أن اليمن سيبقى في محيطة العَرَبِيّ الطَبِيعِيّ بِفِعْلِ تلاحم الشعب في مواجهة المِيلِيشِيا الطامحة للعودة بالبلاد إِلَى عصور الكهنوت البغيض، وَفْقَاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وثمن دعم وتضحيات وإسناد قوات التحالف العَرَبِيّ المشاركة في معركة الهوية والمصير المشترك للانْتِصَار للإرادة العَرَبِيّة المشتركة، واستئصال أيادي إيران ومِيلِيشِياتها العابثة بأمن واستقرار اليمن والمنطقة.

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