220 معتمراً من ضيوف خادم الحرمين يؤدون صلاة الجمعة بالحرم النبوي

تواصل – واس:

أدى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والبالغ عددهم (220) شخصية إسلامية من (7) دول عربية، اليوم صلاة الجمعة في المسجد النبوي وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة، مبتهلين إلى المولى القدير أن يتقبل منهم صالح أعمالهم وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين لكل خير ورشاد، وأن يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفهم على الخير والهدى.

وعبر الضيوف عن جزيل شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على استضافتهم ضمن هذا البرنامج المبارك، لأداء مناسك العمرة وقضاء عدة أيام في طيبة الطيبة، والصلاة في الحرم النبوي الشريف، منوهين بما قدم لهم من خدمات متميزة من حين مغادرتهم بلادهم ووصولهم إلى المدينة المنورة.

وأكدوا أهمية برنامج العمرة والزيارة في تحقيق التواصل المستمر مع المسلمين في أنحاء العالم، وطرح ومناقشة قضايا الأمة الإسلامية وتحدياتها، خصوصاً في الوقت الراهن حيث تتنامى ظاهرة الإسلاموفوبيا في العالم.

يشار إلى أن المجموعة العاشرة من الضيوف تمثل المجموعة الأولى للعام الثالث، وتضم (220) معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من (7) دول عربية هي: مصر، والمغرب، والأردنّ، والجزائر، ولبنان، وموريتانيا، وتونس، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين ــ وفقه الله ــ باستضافتهم لأداء مناسك العمرة، ضمن البرنامج.