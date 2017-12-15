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ضبط 347 مخالفة لنظامي الإقامة والعمل بالرياض

ضبط 347 مخالفة لنظامي الإقامة والعمل بالرياض
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تواصل – علي الصغير:

كشفت الحملات التفتيشية التي نفذها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بمشاركة الجهات الشريكة وعبر مكاتب العمل في المراكز والمحافظات التابعة له عن ضبط 335 مخالفة، و12 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، تم تسليمهم إلى الجهات المختصة، في الأسبوع الماضي الذي تمت خلاله زيارة 3239 منشأة، شاملة لأنشطة الذهب والاتصالات والمستلزمات النسائية؛ للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بقرارات التأنيث والتوطين.

وشملت الزيارات كلاً من العاصمة وعدداً من المحافظات مثل المجمعة والزلفي والخرج ووادي الدواسر والأفلاج والدوادمي وعفيف والغاط والمزاحمية، حيث أظهرت بعض المحافظات التزام مُنشآتها التجارية بالأنظمة والقرارات التي أصدرتها الوزارة لتنظيم سوق العمل.

تأتي هذه الزيارات ضمن الخطط التي اتخذها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ لضمان تطبيق قرارات الوزارة المتعلقة بالتأنيث والتوطين، بما يضمن خلق البيئة المناسبة للعمل وتطويرها.

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