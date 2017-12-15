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بالفيديو.. رجل يقطع الأشجار بإطلاق النار عليها

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تواصل – وكالات:

أَظْهَرَ مقطع فيديو نُشر على العديد من مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ رجلاً سويدياً وَهُوَ يستخدم طريقة غير تقليدية في قطع إحدى الأشجار عبر إطلاق النار عليها.

وظهر أوتورسمان وَهُوَ يطلق النار من على بُعد عِدَّة أمتار على الجزء الأسفل من جذع الشجرة، قبل أن تنجح الطلقة الثالثة في قطع الجذع وتسقط الشجرة على الأرض عَلَى الْفَوْرِ.

وشارك إيمانويل جونسون مقطع الفيديو على موقع يوتيوب الإِلِكْتُرُونِيّ، حيث لقي الفيديو رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، وحصل على عدد كبير من المشاهدات، بعد نشره بعدة أيام.

ويَأْتِي المقطع بعد أشهر من تصوير رجلين وهما ينتقمان من جارهما عبر قطع شجرة في حديقة منزله. وبدل أن تسقط على أرض الحديقة، هوت الشجرة على سقف أحد المنازل المجاورة، وَفْقَ مَا ورد في صَحِيفَة ديلي ميل البريطانية.

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