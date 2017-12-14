ودائع الهيئات والمؤسسات المستقلة في المصارف تقفز 179%

تواصل- الرياض:

غيرت الهيئات والمؤسسات المستقلة توزيع أصولها المالية، حيث قلصت استثماراتها، ووجهت نحو 40 % من قيمة التراجعات في هذه الاستثمارات إلى ودائع المصارف خاصة الخارجية منها، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وكانت الاستثمارات تشكل نحو 93 % من قيمة أصول الهيئات والمؤسسات المستقلة، والودائع 7 في المائة، بنهاية أكتوبر 2016، إلا أنه بعد تراجع نسبة الاستثمارات وارتفاع الودائع تدريجيا، وصلت النسب إلى 75 % و25 % على التوالي بنهاية أكتوبر 2017.

وبخصوص الودائع في المصارف التي تعد ثاني أكبر بنود أصول الهيئات والمؤسسات المستقلة، فقد بلغت قيمتها نحو 92.4 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2017 مقارنة بـ 33.1 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2016 مسجلة نموا نسبته 179 % أي بنحو الضعفين بما يعادل 59.3 مليار ريال.

وتقسم الودائع إلى ودائع في مصارف خارجية ومحلية وودائع لدى قسم الأعمال المصرفية، لكن كان الأكثر هو الودائع في المصارف الخارجية، حيث بلغت قيمتها نحو 84.8 مليار ريال تشكل نحو 92 % من قيمة ودائع الهيئات والمؤسسات المستقلة.

وبلغت نسبة الودائع في قسم الأعمال المصرفية من ودائع الهيئات والمؤسسات المستقلة نحو 7 في المائة، حيث بلغت قيمتها نحو 6.3 مليار ريال مقارنة بـ 2.8 مليار ريال مرتفعة بنسبة 128 % بما يعادل 3.5 مليار ريال.

أما الودائع في المصارف المحلية فقد بلغت قيمتها نحو 1.3 مليار ريال، تشكل نحو 1 % من ودائع الهيئات والمؤسسات المستقلة، وقد كانت قيمتها نحو مليار ريال بنهاية أكتوبر 2016.

ويتعلق باستثمارات الهيئات والمؤسسات المستقلة في أوراق مالية فقد بلغت بنهاية شهر أكتوبر من العام 2017 نحو 272.3 مليار ريال مقارنة بـ 409.7 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من العام السابق، متراجعة بنسبة 30 % بما يعادل 139.7 مليار ريال.

والأكثر تأثرا بتراجع استثمارات الهيئات والمؤسسات المستقلة في أوراق مالية، هي استثماراتهم في الخارج، حيث تراجعت بقيمة 98.2 مليار ريال تشكل نحو 70 % من قيمة تراجع الاستثمارات.

وبلغت قيمة الاستثمارات في الخارج بنهاية شهر أكتوبر من العام 2017 نحو 212.3 مليار ريال مقارنة بـ 310.5 مليار ريال بنهاية نفس الشهر من العام السابق.

أما الاستثمارات في أوراق مالية بالمحلية فقد تراجعت بنسبة 39 % بقيمة 39.2 مليار ريال، إلى نحو 60.1 مليار ريال بنهاية أكتوبر من 2017، بعد أن كانت تبلغ قيمتها نحو 99.2 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر من 2016.

وتعد الاستثمارات في الأوراق المالية هي أحد وأكبر بنود أصول الهيئات والمؤسسات المستقلة التي تبلغ نحو 364.7 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر 2017 مقارنة بـ 442.8 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من العام السابق، متراجعة بنسبة 18 % بما يعادل 78.1 مليار ريال.