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6 نصائح للتغلب على الخوف من السفر بالطائرة

6 نصائح للتغلب على الخوف من السفر بالطائرة
businessman in airport and airplane in sky
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تواصل – وكالات:

تشهد مطارات العالم أكثر من 10 آلاف رحلة طيران يومياً بحسب إحصاءات 2014، حيث يعد السفر بالجو أسرع واسهل وسيلة للتنقبل بين البلدان.

ولكن على الرغم من الاعتماد الكبير على الرحلات الجوية والطائرات في التنقل، إلا أن الخوف من السفر بالطائرة إحدى حالات القلق النفسي الموجودة لدى كثيرين وتسمّى “رهاب الطيران”.

إليكم أفضل الطرق للتغلب على هذا القلق على النحو التالي:

الفهم: هناك سبب معين لدى كل شخص يخاف السفر بالطائرة يشحن هذا الخوف، البعض يخاف من الإقلاع، والبعض يخشى هبوط الطائرة، وآخرون تقلقهم المطبات الجوية. لذا، عليك تحديد ما يثير نوبة القلق لديك لتسطيع معالجة الأمر، ومحاولة ربطه بمسبب آخر للقلق، مثل الخوف من الزحام، أو من الخضوع للسيطرة، أو من الارتفاعات.

عوامل القلق: عند التخطيط للرحلة الجوية والاستعداد لها احرص على التركيز على ما يقلق فقط، والحد من مسببات التوتر الأخرى مثل الخوف من عدم اللحاق بالطائرة، أو أي عامل آخر. فلا يمكنك السيطرة على القلق من أكثر من أمر في وقت واحد. كذلك، أثناء السفر نفسه احرص على شرب الماء لتفادي الشعور بالجفاف الذي يزيد القلق.

التقبل: بحسب دراسات من جامعة واشنطن، إذا كان لديك خوف من أمر ما مثل السفر بالجو عليك تقبل الأمر، واعتبار أن هذا الخوف طبيعياً لتستطيع المضي قدماً في حياتك والسفر بالطائرة دون مبالغة في هذا الخوف.

التنفس: عند التعرّض لنوبة قلق احرص على التنفس جيداً، إذا استطعت القيام بذلك ستكون قد اعترفت بالأمر، وهو أول خطوات التقبل، وثانياً سيساعدك التنفس على عدم تفاقم نوبة القلق، بل إبقائها تحت سيطرتك.

سبب السفر: لتفادي نوبات القلق في بداياتها تذكّر دائماً سبب الرحلة، لتملأ مشاعرك بالإثارة تجاه الأماكن السياحية التي تنوي زيارتها، أو الأشخاص الذين ستلتقيهم لتمضية أوقات طيبة بصحبتهم.

استمر: لا تتوقف عن السفر بالطائرة مهما كانت التجربة مرهقة، فالتكرار أهم طرق التغلب على رهاب الطيران، وتحويله إلى مجرد قلق عادي يشعر به معظم ركاب الطائرة. وتذكّر أن التغلب على أي خوف ينطوي على أمور جيدة وأخرى سيئة، فاحرص على تذكّر الجانب الجيد من الرحلة، واستمر في السفر بالجو.

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