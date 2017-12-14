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قريباً.. طائرة «نجم» الذكية تباشر الحوادث المرورية بالمملكة

قريباً.. طائرة «نجم» الذكية تباشر الحوادث المرورية بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المهندس هاني الدهان، الرئيس التنفيذي بالوكالة في شركة نجم لخدمات التأمين، على إطلاق تقنية الطائرة الذكية لمباشرة الحوادث المرورية والتي ستبدأ العمل في الربع الأول من عام 2018م في الشوارع التي يكثر بها الحوادث بشكل مستمر، وسوف يبدأ التطبيق من مدينة الرياض ثم تعمم لبقية المناطق.

وأَوْضَحَ الدهان، خلال ملتقى ومعرض السلامة المرورية الرابع أول أمس، والذي تُنَظِّمه الجمعية السعودية للسلامة المرورية “سلامة” أن المرحلة المقبلة التي نعمل عليها هي إدخال طائرات ذكية للخدمة؛ للوصول للمناطق المزدحمة في حالة حصول حادث مروري.

وَتَابَعَ أن هذه الطائرات الذكية تقوم بتصوير أطراف الحادث والموقع، وبَعْدَ ذَلِكَ كل طرف يغادر مكان الحادث، ويتم إنهاء بقية التعاملات إِلِكْتُرُونِيّاً مع شركات التأمين مباشرة، ولا يَحْتَاج إلى الانْتِظَار الطويل. وتهدف التقنية إلى الوصول السريع الذي لا يمكن للمحقق بسيارة أو دراجة نارية، أو راجل الوصول إليه بسهولة.

وَأَشَارَ إلى أن المشروع سيبدأ تطبيقه في مدينة الرياض، وذلك بحكم الطرق الدائرية، مُبَيِّنَاً أنهم انتهوا من تطوير النظام الإِلِكْتُرُونِيّ الذي سيتم ربطه بالطائرة الذكية من خلال دراسات مستفيضة وتجارب ناجحة.

وختم بقوله ينقصنا الآن الحصول على التراخيص النظامية من الجهات الحُكُومِيّة والأمنية، وستطلق هذه التقنية في بداية الربع الأول من عام 2018، وسيعمم في المدن الرَئِيسِيّة التي تكثر بها الحوادث كمرحلة لاحقة، مثل: جدة، ومكة الْمُكَرَّمَة، والمدينة، والمنطقة الشرقية.

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