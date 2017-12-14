«القصبي»: تسديد جميع مستحقات المقاولين المتأخرة.. وليس هناك ضريبة دخل على الشركات

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير التجارة والاسْتِثْمَار، الدكتور ماجد القصبي، تسديد جميع مستحقات المقاولين المتأخرة، نافياً تأخر مستحقات المقاولين المالية من وزارة المالية.

وأَضَافَ أن سبب التأخير يرجع إلى الجهات الحُكُومِيّة المعنية صاحبة المشاريع؛ لعدم تقديم المستندات والأرقام أو أنها قد تكون ناقصة.

ونفى القصبي نية فرض ضريبة دخل على الشركات، مُؤكِّدَاً أن هناك تعريفاً لدى الدولة حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهناك إعفاء من الرسوم مثل رسوم الغرف التِجَارِيّة، ورسوم التسجيل، ورسوم السجل، ورسوم العَمَالَة وغيرها.

وَأَشَارَ إلى أن الدولة خصصت 72 بليون ريال لتحفيز القطاع الخاص، وهذه الحوافز شَمِلَت قطاعات عِدَّة، منها: الإِسْكَان والمنشآت الصغيرة، مُضِيفَاً أنها ستحصل على إعفاء من الرسوم خلال السنوات الثلاث الأولى لها، كما أنه تم تأسيس صندوق رأس المال الجريء، وزيادة رأسمال “كفالة” إلى 800 مليون ريال، وزيادة الإِقْرَاض غير المباشر بمبلغ 1.6 بليون ريال فقط لفئة المنشآت الصغيرة، مُؤكِّدَاً أن القطاع الخاص شريك ويلعب دوراً أسَاسِيّاً في التنمية وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وَأكَّدَ القصبي في تصريحات صحافية بعد رعايته إطلاق خطة تحفيز القطاع الخاص أمس (الخميس) في مجلس الغرف السعودية، أن إِنْشَاء بنك الصادرات برأسمال يبلغ 30 بليون ريال جاء لتعزيز صادرات الشركات الوطنية إلى خارج المملكة، وفي هذا العام خصص له مبلغ نقدي 5 بلايين ريال.

وأَوْضَحَ أنه تم تخصيص مبالغ أُخْرَى لتحفيز عدد من القطاعات، مثل التعدين والطاقة والخدمات، والدولة لديها العديد من البرامج منها برامج التخصيص، وبرنامج صندوق الاسْتِثْمَارَات العامة، وبرنامج ريادة الشركات الوطنية، وبرنامج خدمة ضيوف بين الرحمن، وبرنامج الإِسْكَان، وهناك العديد من البرامج الوطنية ضمن برامج الرؤية، ولها أهداف مرحلية دعمتها الدولة ستشارك في التنمية وتخلق فرصَ عمل، لَافِتَاً إلى أن 2018 ستكون سنة تفاؤل وعطاء وإيجابية.

وقال القصيبي: إنه ليس هناك عمل مِنْ دُونَ تحديات، وليس هناك دولة تعمل إلا وتواجه عَدَدَاً من التحديات، وهناك تحديات داخلية وخارجية، وعلى سَبِيل الْمِثَال أسعار النفط تتغير وتتذبذب، وأتذكر عندما وصلنا إلى أكثر من 100 دولار لسعر برميل النفط، ووصلنا إلى 27 دُولَارَاً في العهد القريب، وهذا التذبذب هو التحدي، والهدف هو بناء اقتصاد مستقر وقوي ومستدام، وهذا هو هدف الرؤية وهدف التوازن المالي؛ مِنْ أَجْلِ أن يكون للمملكة اقتصاد قوي، وأن تكون هناك دورة اقتصادية لا تعتمد فقط على النفط، ولن نتخلى عن النفط ومشتقاته، ولكن يجب أن يكون هناك بديل آخر ومصادر أُخْرَى مِنْ أَجْلِ تنويع مصادر الدخل مِنْ أَجْلِ اقتصاد قوي ومتين ومستقر ومستدام.

وبيّن القصبي أن هناك ضريبة القيمة المُضَافَة وهي ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العَرَبِيّ وهي 5 في المئة، وتُعْتَبَر أقل ضَرَائِب القيمة المُضَافَة على مستوى العالم، وهذه ستعزز إيرادات الدولة لتعيد اسْتِثْمَارها لتخصص مِنْ أَجْلِ مشاريع التنمية، وضريبة القيمة المُضَافَة ستؤثر في أَعْمَال قطاع المنشآت الصغيرة.

وَتَابَعَ: أنه على رغم كل هذا فإن الدولة خصصت المبالغ التي ستخرج من خلال الإصلاحات الاقتصادية وارْتِفَاع رسوم الطاقة التي ستعاد ضمن برنامج “حساب المواطن” مِنْ أَجْلِ أن تعود بالدعم الحقيقي للمستفيدين، وفي السابق كان الأشْخَاص الأثرياء والفقراء يَحْصُلون معاً على الدعم نفسه، أما الآن فإن المستحقين فقط هم الذين يَحْصُلون على الدعم.