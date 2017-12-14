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إصابة 10 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة

إصابة 10 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة
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تواصل  – واس:

أُصِيبَ اليوم الْجُمُعَة عشرة مواطنين فلسطينيين، على الأقل، في مواجهات مع قوات الاحتلال في عِدَّة مواقع بقطاع غزة.

وأَفَادَت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة، أن فلسطينيين اثْنَيْنِ أُصيبا في المواجهات قرب معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، فيما أُصِيبَ آخران في المواجهات شرق مدينة رفح جنوب القطاع، نُقلوا على إِثْرها إلى مُسْتَشْفَى أبو يوسف النجار، بينما أخلت طواقم الإِسْعَاف مصابين من موقع المواجهات شرق حي الشجاعية جنوب شرقي مدينة غزة.

وأَضَافَت المصادر، أن ثلاثة مواطنين فلسطينيين أصيبوا بالرصاص في المواجهات شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، بينما أُصِيبَ شاب بجروح وُصفت بالمتوسطة في المواجهات التي شهدها شرق مخيم البريج وسط القطاع، نُقل على إِثْرها إلى مُسْتَشْفَى شُهَدَاء الأقْصَى.

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