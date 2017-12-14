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«النقل»: مخالفة الشاحنات غير المثبتة لـ«حواجز السلامة» بعد أسبوعين

«النقل»: مخالفة الشاحنات غير المثبتة لـ«حواجز السلامة» بعد أسبوعين
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تواصل – فريق التحرير:

شدد المتحدث باسم هَيْئَة النقل العام، عبدالله صايل المطيري، على أن البدء بمخالفة الشاحنات التي لم «تثبت» حواجز السلامة سيطبق اعْتِبَارَاً من الاثْنَيْنِ 1 يناير 2018 الْمُوَافِق 14 ربيع الآخر 1439هـ، مُوَضِّحَاً أن قيمة المخالفة تبلغ 5 آلاف ريال لكل شاحنة لم تلتزم بالقرار، فيما تبلغ قيمة الغرامة لعدم المطابقة «4 آلاف ريال».

وأَوْضَحَ أن القرار نافذ ويشمل كل شاحنة سعودية وغير سعودية من تلك التي يزيد وزنها عن 3,5 (ثلاثة ونصف) طن، وقد بَيَّنَت تفاصيل ذلك هَيْئَة النقل للعموم عبر وسائل الإعلام وحسابها الرسمي على تويتر SaudiPTA، وأَطْلَقَت حملات توعوية خلال شَهْري نوفمبر، وديسمبر تسلم خلالها 500 ألف قائد شاحنة مطبوعات تعرِّف بالقانون وإلزاميته باللغات العَرَبِيّة، والإنجليزية، الآسْيَوِيّة.

وفي بداية 2018 ستبدأ هَيْئَة النقل عبر حملات التفتيش في مختلف مدن المملكة في تطبيق القانون الجديد، دون تهاون لرفع مستوى السلامة، ومخالفة الشاحنات غير المطابقة لاشتراطات السلامة بمبلغ (4 آلاف ريال)، وتصل إلى (خمسة آلاف ريال) للشاحنات التي تتجاهل تركيب حواجز السلامة بشكل كامل.

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