كل ما تريد معرفته عن المرور وأمن الطرق وقيادة المرأة.. سؤال وجواب

تواصل – فريق التحرير:

نشرت الإدارة العامة للمرور، إجابة لعدد من الأسئلة الشائعة عن قيادة المرأة والضوابط التي سيتم اتخاذها قبل التنفيذ الفِعْلِي للقرار ابتداءً من 10 شوال 1439، وأمن الطرق.

وتمثلت الأسئلة والأجوبة في:

ما هي اسْتِعْدَادات المرور لتنفيذ الأَمْر السامي القاضي بالسماح بقيادة المرأة للسيارة ابتداءً من 10 شوال 1439؟

الإدارة العامة للمرور مُنْذُ صدور الأَمْر السامي القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة شَارَكَت في اللجنة التي عقدت بهذا الشأن في وزارة الدَّاخِلِيَّة وَتَمَّ إعداد كافة المتطلبات النظامية والإنشائية والإدارية والبشرية الكفيلة بإذن الله لتمكين المرور من القيــــام بأدواره اللازمة عند بدء السماح بقيادة المرأة.

كيف سيكون التعامل مع النساء الحاصلات على رخص قيادة من الدول الخليجية؟

نصت المادة (42/6) على استبدال رخص القيادة السَّارِية المفعول الصادرة من إدارة المرور المختصة بدول مجلس التعاون الخليجي برخص سعودية مماثلة.

ما هي الآلية التي سيطبقها المرور مع النساء الحاصلات على رخص قيادة من الدول الأخرى؟

نصت المادة السابعة والثلاثون من نظام المرور على الإعفاء من شرط اختبار القيادة من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دَوْلِيّة معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة بشرط أن تكون سارية المفعول، علماً بأنه يمكن القيادة للزائرات للمملكة برخصة القيادة الدَّوْلِيَّة والأجْنَبِيَّة المعترف بها لسنة واحدة من تاريخ دخولها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها أيهما أقرب استناداً للمادة الثَّانِية والأربعين.

المرور

ما هي آلية التعامل مع قائدة المركبة المخالفة للأنظمة المرورية فِي حَالِ سجلت ضدها مخالفة تستوجب الإيقاف؟

هناك تنسيق بين وزارة الدَّاخِلِيَّة ووزارة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة على استخدام مراكز العناية بالفتيات كمراكز إيقاف فِي حَالِ وجود مخالفة تستوجب التوقيف أو حادث مروري.

ما هي أهم الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن من التنظيمات المتعلقة بقيادة المرأة؟

تم اتخاذ عدد من الخطوات منها:

توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات الراغبة في افتتاح مدارس تعليم قيادة للنساء بعد استكمال الشروط اللازمة.

إعداد برامج توعية تخص قيادة المرأة وتستهدف النساء الراغبات في القيادة.

هل سيكون هناك إمكانية لاستقدام سائقات؟

بالنسبة لاستقدام السائقات فهذا يخضع لأنظمة وتعليمات وزارة العمل والشؤون الاجْتِمَاعِيّة.

هل سيسمح للنساء بقيادة الشاحنات؟

نعم سيسمح للنساء بقيادة الشاحنات متى ما تم استكمال الشروط اللازمة لذلك المنصوص عليها نظاماً والتي تطبق حَالِيَّاً بحق الذكور.

هل هناك تمييز لسيارات النساء بلوحات وأرقام خَاصَّة تختلف عن الرجال؟

لا يوجد تمييز لسيارات النساء بلوحات وأرقام خَاصَّة بل تخضع لنفس نظام اللوحات المعمول به حَالِيَّاً في المادة السابعة من نظام المرور.

هل سيسمح للنساء بقيادة الدراجات النارية؟

نعم سيسمح للنساء بقيادة الدراجات النارية فالقرار السامي نَصّ على تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية على الإناث والذكور على حٍد سواء.

ما هي ضوابط الصورة المستخدمة في الرخص لقائدة السيارة؟

نفس الضوابط الموجودة حَالِيَّاً على رخص الذكور سيتم تطبيقها على رخص الإناث.

ما هو العمر المحدد أَوْ المسموح لقيادة المرأة للسيارة؟

إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخَاصَّة وقيادة الدراجات الآلية وإتمام سن العشرين لرخص القيادة العامة ومركبات الأشغال العامة، ويستثنى من ذلك من يمنح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة.

هل ستعملون بنظام النقاط المرورية؟

تم إعداد تعديل مقترح لنظام النقاط المرورية وعند اعتماده سيتم تطبيقه.

ما هي الآلية الجديدة للسرعة؟

هناك دراسة لإعادة السرعات وَفْقَاً لواقع الرحلات المرورية وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون البَلَدِيَّة والقروية فيما يخص داخل المدن أما خارج المدن فهناك تنسيق بين أمن الطرق مع وزارة النقل.

هل سيتم التشهير بالمخالفين؟

نعم سوف يتم إِدْرَاج التشهير بالمخالف في نظام المرور.

هل يوجد رصد للمخالفات عبر الكاميرات cctv؟

هناك شراكة مع القطاع الخاص في هذا الجانب والعمل جار على زيادة عدد الكاميرات لمزيد من الضبط المروري وهناك مخالفات جديدة سيتم ضبطها بالكاميرات كحزام الأمان واستخدام الهاتف المحمول باليد أَثْنَاء القيادة.

هل هناك تطبيق إِلِكْتُرُونِيّ لتصوير المخالفات المرورية؟

يوجد حَالِيَّاً تطبيق «باشر» عبر الأجهزة الذكية يمكن من خلاله تصوير المخالفات المرورية والاستحداث والتطوير وارد في ظل مواكبتنا لمستجدات التقنية.

هل عدم وجود التأمين على المركبة يعد مخالفة؟

نعم عدم وجود وثيقة تأمين يعد مخالفة منصوص عليها في الفقرة رقم (11) من الجدول رقم (4) بغرامة مالية لا تقل عن مئة ريال ولا تزيد على مئة وخمسين ريالاً.

كيف يتم التعامل مع من يخالفون بالوقوف الخاطئ واستخدام الجوال أثناء القيادة والتفحيط وعكس السير وطمس اللوحات والقيادة بتهور وإغلاق الطرق؟

هذه المخالفات بعضها تم تغليظ عقوبتها مثل التفحيط وطمس اللوحات بموجب المرسوم الملكي رقم م /70 وتاريخ 6/11/1437هـ وبقية المخالفات سيتم تعديل النظام فيها مع اللائحة الجديدة.

وجود الأنظمة واللوائح بلا تطبيق يلغي جدواها… هذا مَا لوحظ في بعض الأحيان… هل الفترة القادمة ستكون أشد صرامة بتطبيق النظام بأدق تفاصيله؟

لدينا قناعة راسخة أن ثقافة المجتمع تجاه الالتزام بأنظمة المرور تحتاج إلى زيادة وعي وإدراك لعواقب المخالفات المرورية وأن الضبط المروري أحد الوسائل في سبيل تحقيق ذلك، ونحن متجهون للضبط الآلي التقني لتحقيق أعلى مستويات من الرقابة المرورية وضبط المخالفين.

هل هناك مخالفة بحق من يقود المركبة بسرعة أقل بكثير عن السرعة المحددة؟

نعم هناك مخالفة مرورية منصوص عليها في الفقرة رقم (7) من الجدول رقم (4) بغرامة مالية لا تقل عن مئة ريال ولا تزيد على مئة وخمسين ريالاً تحت مسمى التباطؤ على نحو يعرقل الحركة.

هل سيكون هناك تغيير قادم في طريقة تسديد المخالفات المرورية… كالسماح بالتقسيط على سَبِيل الْمِثَال؟

تسديد المخالفات المرورية خاضع لنظام إيرادات الدولة وهناك لجان تدرس بعض الإشكاليات المتعلقة بهذا الجانب وستخرج قَرِيبَاً ببعض الحلول المناسبة.

ماذا عن مدارس تعليم القيادة هل ستكون قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من النساء في كافة مناطق المملكة؟

ندرك أن أول تحدي يواجهنا هو تجهيز مدارس تعليم القيادة وستكون بإذن الله جاهزة في الوقت المناسب.

هل هناك نية للتوسع المروري في المحافظات والمدن؟

نعم هذا ضمن أهدافنا.

هل لديكم أنظمة ذكية وتطبيقات لتخفيف الزحام؟

هناك أنظمة حَالِيَّاً تتعلق بهذا الجانب ولدينا خطط مستقبلية لتطويرها والتوسع فيها بالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص.

هل سنرى محاكم مَدَنِيّة مرورية مستقلة عن الإدارة العامة للمرور؟

تم الموافقة على إنشاء محاكم مرورية وهي في طور الإِنْشَاء من قبل الجهات العدلية.

هل يعد عدم تواجد مقاعد خَاصَّة للأطفال في المركبة مخالفة مرورية؟

نعم هناك مخالفة بِشَأْنِها بغرامة مالية لا تقل عن 150 ريالاً ولا تزيد عن 300 ريال مسماها (عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال).

ما هي الخطط المستقبلية لتقليل أَرْقَام الحوادث المرورية؟

هذا هدف استراتيجي نعمل عليه ولدينا وسائل كثيرة ستحد من وقوع الحوادث بإذن الله.

ما هي اسْتِعْدَادات القوات الخَاصَّة لأمن الطرق لتنفيذ الأَمْر السامي القاضي بالسماح بقيادة المرأة للسيارة على الطرق السريعة خارج المدن ابتداءً من 10 شوال 1439؟

يتم العمل على وضع الترتيبات اللازمة لإنفاذ الأَمْر السامي الكريم بصورة مكثفة لتهَيْئَة كل الإِجْرَاءَات والأَعْمَال التنفيذية؛ حِرْصَاً على الاسْتِعْدَاد المبكر لتطبيقه.

هل سيكون للمرأة وظائف في مراكز الضبط الأمني (نقاط التفتيش) التابعة لأمن الطرق؟ وهل هناك تنسيق لتكليفهم بمهام تتعلق بالضبط المروري؟

لا يوجد مَا يمنع، لما يتطلب العمل مع المرأة عند قيادتها للسيارة والتعامل مع الحالات الميدانية، وهناك خبرات سابقة بالتعاقد مع عدد من النساء بالعمل في مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المُقَدَّسَة أثناء موسم الحج.

فِي حَالِ توظيف النساء مَا هِي المسميات الوظيفية؟ هل ستكون عسكرية أم مَدَنِيّة؟ وما هي آلية التوظيف؟

سيكون عمل العنصر النسائي بمراكز الضبط الأمني ومراكز انطلاق الدوريات للتعامل مع المخالفين ومستخدمي الطرق وَفْقَ مقتضيات الحالة (كالتحقق من الشخصية، التفتيش، القبض، تسليم الحالات، والضبط المروري)، ولا يمنع من التحول مستقبلاً إلى وظائف عسكرية بعد عملية التدريب والتأهيل وتطوير القدرات.

أمن الطرق

ما هي السرعة المحددة للمركبات الصغيرة والحافلات والشاحنات على الطرق السريعة؟

وفق التوجيهات الصادرة من وزارة الدَّاخِلِيَّة بأهمية الإِجْرَاءَات والتدابير الفورية للحد من الحوادث المرورية ويجري حالياً إعادة تحديد السرعات على الطـــــــرق السريعة للمركبات والشاحنات والحافلات وَفْقَ القدرة الاستيعابية والسرعات التصميمية للطريق، وسوف يكون التنفيذ بعد استكمال المتطلبات اللازمة على الطرق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

ما هي الخطط المستقبلية لتقليل أرقام الحوادث المرورية خارج المدن؟

تحقيق مَا تتطلع إليه قيادتنا الحكيمة من خلال (رؤية المملكة 2030) الطموحة ومتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق الخطط الأمنية والمرورية لرصد الحوادث المرورية والمخالفات المتعلقة بها، وما يترتب عليها من العقوبات المطبقة على المخالفين للمخالفات التي تعرض السلامة المرورية للخطر ودراستها بالتحليل الإحصائي مع المُقَارَنَة لقياس مستوى السلامة المرورية، وإيضاح مكامن الخلل والقصور ليتم العمل على تلافي ذلك مستقبلاً وتعزيز الإيجابيات حصر النقاط السوداء للحوادث التي تقع بشكل متكرر على كافة الطرق وتحديد معايير تصنيفها وإجراءات الضبط للمخالفات المرورية بِالإِضَافَةِ إلى تغطية بعض الطرق التي لم تشغل حتى تاريخه بدوريات أمن الطرق عند توفر الإمْكَانَات البشرية والآلية اللازمة وبذل مزيد من الجهود وتطوير الخطط الأمنية واستخدام التقنيات الحديثة للضبط الإِلِكْتُرُونِيّ للمخالفين ولأهمية التوعية في إكمال الجهود الميدانية لرجال الأمن وذلك بالعمل على الجانب التوعوي والتبصيري بالمشاكل المرورية وما ينتج عنها من سلبيات وعواقب وخيمة.

هل هناك مخالفة على أصحاب الجمال السائبة؟

عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن الطريق يعد مخالفة وقد تَمَّ رَصْدُ خلال العام الماضي 1438هـ (5160) مخالفة بحق أصحاب الحيوانات.

هل هناك تنسيق بين المرور وأمن الطرق فيما يتعلق بملاحقة المخالفين بين المدن؟

التنسيق قائم ومستمر في كل الجوانب الفنية والإدارية والجانب الضبطي للمخالفات المرورية، وهناك عمل مشترك وبصفة دورية لمتابعة المخالفين.

بالرغم من وجود نقاط مخصصة لوزن الشاحنات إلا أن بعض طرقنا تُعَانِي من وزن الشاحنات الزائد الذي يلحق بالضرر للطرق.. هل هناك إجراءات مشددة لمنع اسْتِمْرَار هذا الأمر؟

هناك تعاون مشترك وقائم مع وزارة النقل حيث يتم إلزام الشاحنات بالدخول لمواقع موازين الشاحنات الثابتة والمتحركة ليتسنى لموظفي وزارة النقل متابعة زيادة الحمولة وإصدار المخالفات اللازمة.

هل سيتم تشغيل دوريات نسائية على الطرق الخارجية؟

لا يوجد مَا يمنع ذلك والبداية سوف تكون بِإِذْنِ اللهِ من خلال توظيف المفتشات في مراكز الضبط الأمني (نقاط التفتيش)؛ ومِنْ ثَمَّ مراكز انطلاق الدوريات.

هل سيسمح للمرأة بالقيادة خارج المدن؟

نعم يسمح للمرأة بالقيادة.

هل هناك تطبيق إلكتروني لضبط المتحايلين على أنظمة الرصد؟

يتم حَالِيَّاً إضافة برامج إلكترونية جديدة مثلاً أنظمة ctv لرصد المتحايلين على أنظمة الضبط الإِلِكْتُرُونِيّ وقد تم تجربته في مركز الضبط الأمني بصلبوخ على طريق الرياض القصيم.

هل أَسْهم انْتِشَار الرصد الآلي على الطرق الخارجية في تعديل سلوك قائد المركبة؟

نعم والإحصائيات تبين ذلك بشكل واضح من خلال دراسة وقياس مستوى تحسن السلامة المرورية.

كيف يتسنى للسائق معرفة وجود أجهزة رصد آلي على الطرق السريعة؟

جميع أجهزة الرصد الآلي توضع بعد اللوحات التحذيرية وفي أماكن ومواقع بارزة على الطرق السريعة.

كيف تحمي قائدة المركبة نفسها من المضايقات؟

الأمر السامي القاضي بإِصْدَار نظام منع التحرش لتمارس المرأة السعودية حقوقها المشروعة، وألا تَخْشَى من أحد كفيل بحمايتها وبالإمكان الإبلاغ عن أي مضايقات من خلال هواتف الطوارئ أو مراكز الأمنية.

ما هي المخاطر ومفاجآت الطرق والمواقع التي تشكل خطورة وتسبب حوادثَ على الطرق السريعة وما مدى خطورتها من حيث كونها بليغة ومتوسطة ومحدودة الخطورة؟

تم تحديد نقاط الحوادث المرورية السوداء ومعايير تصنيفها التي تقع بشكل متكرر حَسْبَ المناطق من حيث كونها بالغة الخطورة: تصنف عند وقوع حوادث السير بشكل متكرر (يومياً أو أسبوعياً) عِدَّة حوادث في اليوم الواحد أو الأسبوع الواحد (ومتوسطة الخطورة: تصنف عند وقوع حوادث السير بشكل متكرر شَهْرياً)، مرة في الأسبوع أو أقل من 4 مرات شَهْرياً (ومحدودة الخطورة: تصنف عند وقوع حوادث السير بشكل متكرر سنوياً) مرة في الشهر أو أقل من 13 مرة في السنة (ولله الحمد الطرق المغطاة بدوريات أمن الطرق ولا يوجد فيها مواقع بالغة الخطورة).

ما هي الخدمات التي يمكن أن يقدمها رجال أمن الطرق لسالكي الطرق؟

تقدم القوات الخَاصَّة لأمن الطرق مجهودات خدمية وإنسانية لمرتادي الطريق بمختلف فئاته وأجناسه، وتتمثل هذه الخدمات في العديد من الطلبات منها: (إرشاد تائهين ــ سحب سيارة عن الطريق ــ تزويد سيارة بالوقود – طلب مساعدة لسيارة متعطلة).