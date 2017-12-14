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إصابة امرأة وطفل إثر سقوط مقذوفات حوثية على الحرث.. صباح اليوم

إصابة امرأة وطفل إثر سقوط مقذوفات حوثية على الحرث.. صباح اليوم
صورة أرشيفية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الدِّفَاع الْمَدَنِيّ إِصَابَة امْرَأَة وطفل وتضرر مركبتين ومنزلين؛ إثر سقوط مقذوفات حوثية صباح اليوم، على عدد من المنازل بمحافظة الحرث، بجازان.

وأوضح المتحدث الإِعْلَامي لمديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بجازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، “أن فِرَق الدِّفَاعِ الْمَدَنِيّ بَاشَرَت صباح اليوم الجمعة الْمُوَافِق ١٤٣٩/٣/٢٧هـ، بَلَاغَاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أَطْلَقَتها عناصر حوثية من داخل الأرَاضِي اليمنية باتِّجَاه محافظة الحرث؛ مِمَا نَتَجَ عنه إِصَابَة امرأه وطفل، وتضرر مركبتين ومنزلين”.

وقال “القحطاني” إن: “الجهات المعنية بَاشَرَت نقل المصابين إِلَى المُسْتَشْفَى، وتنفيذ أَعْمَال وتدابير الدِّفَاع الْمَدَنِيّ المعتمدة في مثل هذه الحالات”.

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