آبل تميط اللثام عن أقوى «ماك»

تواصل – وكالات:

أماطت شركة آبل اللثام اليوم عن حاسبها الجديد iMac Pro الجديد كليًا من فئة محطات العمل والمصمم لأعمال المحترفين الأكثر تطلباً، المنتج الذي كشفت عنه الشركة ضمن مؤتمرها العالمي للمطورين 2017. وقالت إن الجهاز يتوفر بدءًا من اليوم بأسعار تبدأ من من 19,999 درهم إماراتي.

ووفقاً لشركة آبل فإن الحاسب الجديد iMac Pro يعتبر وحشاً عندما يتعلق الأمر بالرسوميات كما يعتبر آيماك برو الجديد أقوى ماك على الإطلاق.

يملك آيماك برو شاشة Retina 5K من قياس 27 إنش ومعالجات Xeon بما يصل لغاية 18 نواة معالجة وأداء جرافيك يصل لغاية 22 تيرافلوب، إلى جانب التحديثات التي طالت حواسيب آيماك.

ويدعم iMac Pro مساحات تخزين داخلية من نوع SSD بسعات تصل إلى 4 تيرابايت وذاكرة ECC تصل لغاية 128 غيغابايت، ويمكن توصيل ما يصل لغاية مصفوفتين RAID عاليتي الأداء وشاشتين 5K في الوقت ذاته بفضل 4 منافذ Thunderbolt 3، ويتميز iMac Pro، لأول مرة في أجهزة Mac، بشبكة Ethernet بسرعة 10 جيجابت لسرعات أكبر لغاية عشر مرات.

وجرى تصميم iMac Pro ليعمل بواسطة معالجات Intel Xeon من الجيل الجديد تصل لغاية 18 نواة لمعالجة أكثر أعمال المحترفين تطلباً، ويقدم iMac Pro مع بنية فلاش وتصميم حراري جديدين كلياً قدرات تبريد أفضل لغاية 80 بالمئة في تصميم iMac النحيف والسلس ذاته، مع هيكل رمادي فلكي جديد وشاشة Retina 5K مقاس 27 إنش تدعم مليار لون.

ويأتي iMac Pro مع وحدة معالجة الرسومات Radeon Pro Vega الجديدة، أكثر بطاقات الرسوميات تطوراً في جهاز Mac على الإطلاق، ومع معالج يضم الجيل الجديد من نوى الحوسبة وذاكرة تردد عالي HBM2 تصل لغاية 16 غيغابايت، ويقدم iMac Pro عبر وحدة معالجة الرسوميات Vega قدرة حاسوبية مدهشة تصل لغاية 11 تيرافلوب في الدقة الفردية لتصيير 3D أسرع ومعدل إطارات عالي للواقع الافتراضي.

ويعتمد آيماك برو د على أحدث معالجات شركة إنتل Kaby Lake، وشاشات عرض أكثر إشراقاً بنسبة 43 في المئة، وما يصل إلى 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ورسوميات أسرع بنسبة تصل إلى 80 في المئة، ومساحات تخزين داخلية جديدة تصل إلى 2 تيرابايت.

وأدخلت الشركة المصنعة لهواتف آيفون أحدث جيل من معالجات شركة إنتل ضمن تشكيلة حواسيبها آيماك iMac الجديدة، إلى جانب ما تسميه آبل أفضل شاشة عرض لأجهزة ماك منذ أي وقت مضى، حيث تقدم 500 شمعة من السطوع، أي أن شاشات العرض أكثر اشراقاً بنسبة 43 في المئة من الجيل السابق.

وحصلت بطاقات الرسوميات على قدرات جديدة ضمن حواسيب آيماك، حيث يمتلك النموذج ذو شاشة العرض 21.5 إنش شريحة رسوميات من إنتل Iris Plus 640، في حين أن النموذج ذو شاشة العرض 21.5 إنش بدقة 4K قد حصل على شريحة الرسوميات Radeon Pro 555 و560.

بينما يمكن للنموذج ذو شاشة العرض 27 إنش بدقة 5K الاختيار بين شرائح الرسوميات Radeon Pro 570 و575 و580 مع 8 جيجابايت VRAM، وتكافئ شريحة الرسوميات Radeon Pro 580 تقريباً بطاقة رسوميات إنفيديا Nvidia 1060، بحيث تسمح هذه التحديثات التي طالت بطاقات الرسوميات للحواسيب الجديدة إلى جانب تحديثات نظام التشغيل macOS High Sierra بدعم الواقع الافتراضي.

وقال جون تيرنس، نائب رئيس قسم هندسة الأجهزة في آبل: “يجمع آيماك برو بين تصميم iMac المذهل وأقوى بنية محطات عمل صنعناها حتى الآن. آيماك هو جهاز سطح المكتب الأكثر رواجاً لدى مستخدمينا المحترفين نظراً لشاشته الرائعة وتصميمه الأنيق، فأعدنا تصميمه بالكامل لكي يقدم أداءً يفوق أي إمكانيات كان يتخيلها الناس في جهاز شامل من قطعة واحدة“.

السعر والتوفر

تجدر الإشارة إلى أن حاسب آبل الجديد iMac Pro يتميز بهيكل رمادي يجمع بين الأداء المذهل لتعديل الجرافيك المتقدم وإنشاء محتوى الواقع الافتراضي وتصيير ثلاثي الأبعاد أسرع، حيث يتوفر الجهاز بدءاً من يوم 14 ديسمبر.