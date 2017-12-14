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«حبات فصفص» تغرِّم مواطنا 600 ريال في «واجهة جدة البحرية»

«حبات فصفص» تغرِّم مواطنا 600 ريال في «واجهة جدة البحرية»
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تواصل- الرياض:

تسببت حبات الفصفص في تغريم أحد زوار الواجهة البحرية بجدة  600 ريال، لإلقائه بضع حبات على الرصيف، متعديا بذلك على نظام صحة البيئة.

وحررت أمانة جدة 12 مخالفة بغرامات بين 100-10 آلاف ريال، منها العبث بالحشائش والأشجار، وغراماتها من 200 – 1000 ريال، فيما تبلغ غرامة إتلاف الطرقات 5 – 10 آلاف ريال، ويغرم المتعدي على أعمدة الإنارة أو أي من ممتلكات البلدية بـ500 – 1000 ريال وإصلاح الضرر، ويغرم رامي النفايات في غير أماكنها بـ100-200 ريال، بينما يغرم الباعة الجائلون بـ200 -500 ريال، تتضاعف بتكرار المخالفة. وحددت غرامة 600 ريال كحد أعلى لمخالفات صحة البيئة، و100 ريال كحد أدنى.

وتتراوح غرامة تشويه الجدران والأبنية بالكتابة أو الرسم بين 200- 500 ريال، ويعاقب لاصق الإعلانات أو الدعايات بلا ترخيص بغرامة بين 200-2000 ريال مع إزالة المخالفة على نفقته.

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