ضبط 1450 «حبة بريكس» في دومة الجندل

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قال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، إنه اثناء إقامة نقطة ضبط أمني من قبل القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة دومة الجندل تم ضبط مركبة بقيادة مواطن ويرافقه اخر وعند تفتيش المركبة عثر على ٥٢ كرتون من حبوب “البريكس” المخدرة المحظورة بإجمالي “١٤٥٦” حبة.

وأضاف “النومس”، أنه بالإضافة إلى تفتيش مركبة أخرى بقيادة مواطن ويرافقه اخر عثر مع قائد المركبة عدد(٧) حبات يشتبه ان تكون من حبوب (الكبتاجون) المخدرة المحظورة، وأحيلت لجهات الاختصاص،

وتابع، أنه عثر كذلك على مواد غذائية متعفنة داخل مركبة بقيادة وافد سوري وتم تسليمها للمراقب الصحي ببلدية دومة الجندل.