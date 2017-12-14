موقوفون من 38 جنسية في جرائم تمس الأمن الوطني

تواصل – فريق التحرير:

كشفت سجلات الموقوفين في سجون رئاسة أمن الدولة ممثلة بالمديرية العامة للمباحث تورط 5311 موقوفا من 38 جنسية في أحداث إرهابية وجرائم تمس الأمن الوطني في السعودية.

وكشفت “نافذة تواصل” في تحديث لسجلات الموقوفين في سجون المباحث الخمسة أن عدد الموقوفين في القضايا الأمنية والإرهابية بلغ 5311، تشكلت 5 جنسيات الأكثر توقيفا.. النسبة الأكبر للسعودية بعدد 4437 موقوفا، ثم اليمنيين بـ317، ثم 214 موقوفا من الجنسية السورية، و88 باكستانيا، و59 موقوفا مصريا.

وتنوعت حالات الموقوفين قضائيا ونظاميا ما بين موقوفين لإجراءات التحقيق وما بين مدانين ينفذ بحقهم الحكم الصادر من الجهات العدلية أو محكوم خاضع للاستئناف.