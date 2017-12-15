جندي بالحد الجنوبي يودع ابنه الشهيد على خط المواجهة

تواصل – فريق التحرير:

ودع جندي من المرابطين بالحد الجنوبي ويخدم في وحدة المظلات، ابنه الذي استشهد في أحد مناطق المواجهة مع الحوثيين بعد انفجار لغم أرضي فيه أدى لاستشهاده.

وقال قاسم القيسي والد الشهيد ‘‘إنه يخدم ضمن قوات المظليين الخاصة بجازان، وكان ابنه “سعود” يخدم في سلاح المدرعات في قطاع نجران، لافتاً إلى أن القيادة أبلغته باستشهاد ابنه بعد انفجار لغم فيه بأحد مناطق المواجهة‘‘.

وأوضح القيسي، أنه ألقى النظرة الأخيرة على ابنه الشهيد وفي انتظار نقل الجثمان إلى تبوك لدفنه عقب صلاة الجمعة، مضيفا أن استشهاد ولده لن يثنيه عن الدفاع على الوطن والعودة مجدداً إلى الحد الجنوبي.