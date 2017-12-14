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مصادر: لقاءات «الإصلاح» بالرياض لترتيب البيت اليمني والقضاء على الحوثيين

مصادر: لقاءات «الإصلاح» بالرياض لترتيب البيت اليمني والقضاء على الحوثيين
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة أن لقاء ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس “التجمع اليمني للإصلاح” العقيد محمد اليدومي والأمين العام للحزب عبدالوهاب الآنسي في الرياض الأربعاء، كان هدفه “ترتيب البيت اليمني من الداخل في مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والقضاء على المتمردين الحوثيين، وتوحيد المكوّنات السياسية اليمنية لمواجهة الميليشيات”.

وأبدى اليدومي ارتياحه إلى نتائج لقاء الرياض ووصفه بـ”المثمر والإيجابي والبنّاء”، مقدراً اهتمام المملكة والإمارات وحرصهما على أمن اليمن واستقراره.

وفي تصريح نقله موقع “الإصلاح” على الإنترنت، أوضح أن “اللقاء تطرق إلى الدور المهم والتاريخي الذي يقوم به التحالف العربي في المحافظة على أمنه ووحدته واستقراره، فهي جزء لا يتجزأ من أمن دول الخليج والمنطقة العربية عموماً واستقرارهما، وأكد أهمية دور التحالف العربي في دعم الشرعية السياسية لاستعادة الدولة، ليظل اليمن داخل نطاقه الإقليمي والعربي، ومنع المشروع الإيراني من مدّ نفوذه إليه”.

إلى ذلك، قال رئيس الدائرة الإعلامية في الإصلاح علي الجرادي إن اللقاء يعزز الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وكل القوى التي تواجه الانقلاب، وهو مؤشر إلى أن العلاقات تتم في سياقها الطبيعي، ولم تكن سيئة أصلاً.

وأكد الجرادي أن الإصلاح هو الحزب اليمني الوحيد الذي أصدر بياناً تأييداً لعاصفة الحزم، وله موقف واضح من الشرعية والتحالف، وفقا لـ”الحياة”.

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