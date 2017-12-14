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«السكيت»: خطة ضخمة للخصخصة وبطاقة «جرين كارد» للمستثمرين الأجانب قريباً
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تواصل – فريق التحرير:

أكد رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت، أن هناك خطة ضخمة للخصخصة بهدف الإسهام في تحقيق رؤية 2030 التي تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص.

وأوضح السكيت أن دعم الاستثمار الأجنبي سيوفر فرصاً وظيفية للشبان والفتيات السعوديات ويسهم في تسارع الاقتصاد السعودي ونقل المعرفة ويعتبر الشريك الأجنبي أساسياً في نقل المعرفة.

وكشف عن أن بطاقة “جرين كارد” للمستثمرين الأجانب تجري عليها الدراسات، وفي حال إقرار ذلك سيتم الإعلان عنه، وفقا لـ”الحياة”.

وبين أنه سبق وأعلن أن هناك 200 بليون ريال سيتم ضخها في تحفيز القطاع الخاص على مدار أربع سنوات، ونحن نتكلم عن انطلاقه الخطة المتكاملة في تحفيز القطاع الخاص و17 مبادرة سيتم إطلاقها، موضحاً أن الـ72 بليون ريال من مبلغ الـ200 بليون ريال، وهذا استثمار ضخم تستثمره الدولة في القطاع الخاص لثقتها في قدرة القطاع الخاص أن يكون محركاً للتنمية في المملكة.

وتابع أن من المجالات التي تم التركيز عليها في الخطة الأولى هو رفع الكفاءة والتقنية، وهناك استثمارات مهمة في البداية لرفع الكفاءة والتقنية في القطاع الخاص مثل الاتصالات وكفاءة الطاقة، والأهم تعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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