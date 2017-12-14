بعد مشاركته بقمة اسطنبول.. الرئيس اليمني يصل مقر إقامته المؤقت بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

وصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء أمس، إلى مقر إقامته المؤقت بالعاصمة الرياض بعد مشاركته الناجحة في أعمال قمة القدس الاستثنائية التي عقدت في مدينة اسطنبول بجمهورية تركيا.

وألقى هادي كلمة اليمن في القمة والتي عبرت عن أهمية القدس ومكانته للعرب والمسلمين والشعوب الحية جميعاً.. مؤكدا بأن الأمة الإسلامية قادرة بما لديها من الإمكانيات على الانتصار للقدس الشريف وللقضية الفلسطينية ولكل القضايا الإسلامية.

وقال رئيس اليمن: “إننا سوف نعمل بكل جهودنا لتحقيق المزيد من التكاتف والتضامن الإسلامي، وتحقيق النتائج والقرارات التي تخدم القضية الفلسطينية لتبقى القضية المحورية الاولى حتى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة”.

رافق هادي كل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، ومستشاري رئيس الجمهورية الدكتور رشاد العليمي وسلطان العتواني وعوض ابن الوزير، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.