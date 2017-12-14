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«الخضيري» يحذر من استخدام الماء الساخن على الجلد بكثرة

«الخضيري» يحذر من استخدام الماء الساخن على الجلد بكثرة
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور فهد الخضيري، المتخصص في علوم المسرطنات، من الإفراط في استخدام الماء الساخن على الجلد في الشتاء، مؤكدا أنه يسبب تشقق الجلد وتضرره على المدى الطويل.

ونبه الخضيري، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” إلى أهمية عدم تناول الفيتامينات المصنعة (الكبسولات) بما يفوق حاجة الجسم، مشيرا إلى أنها تسبب أضرارا بالغة للكلى والكبد.

وقال الخضيري، عبر حسابه بموقع “تويتر”: “استخدام الماء الحار على الجلد قد يسبب تشققات لأن الجلد يتمدد بالحرارة ثم ينكمش إذا جف الجلد ثم يتمدد مرة أخرى وهذا سبب التشققات”.

وأضاف: “زيادة الفيتامينات عن حاجة الجسم تسبب تسمم وممكن تدمر الكلى وتضر الكبد جداً فلا تأخذها إلا للحاجة والأفضل أن تكون من الغذاء الطبيعي وليس كبسولات”.

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