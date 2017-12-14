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توضيح جديد من «المرور» بشأن برامج تدريب النساء على القيادة

توضيح جديد من «المرور» بشأن برامج تدريب النساء على القيادة
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تواصل – فريق التحرير:

قالت الإدارة العامة للمرور: إنها الجهة الوحيدة المعنية بمنح التراخيص اللازمة لبرامج تدريب النساء على قيادة المركبات، والتي يجب أن تتوافق مع نظام المرور ولائحته التنفيذية.

وأضافت الإدارة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هذا التوضيح جاء بسبب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل من إعلانات لجهات متعددة عن إقامة برامج تعنى بتدريب النساء على قيادة المركبات، وكذلك دورات لتعريفهم بالمهارات الإرشادية والسلوكية للقيادة، حيث يشير المنظمون إلى أنها دورات معتمدة من جهات حكومية.

وأرفقت الإدارة عدة إعلانات من المشار إليها، في التغريدة.

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