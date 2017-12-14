أم مطلقة و3 أبناء معاقين يعانون من أب مستهتر ويفتقدون للرعاية.. قصة إنسانية «فيديو»

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ثلاثة أطفال معاقين إعاقة كاملة ويعيشون مع أمهم في ظروف صعبة معيشيا وإنسانيا، هذه هي الحالة التي كشف عنها الممثل السعودي فايز المالكي، خلال مقطع فيديو نشره عبر موقع يوتيوب.

بنتان وابن، سنهم كبير نسبيا، إلا أن الإعاقة أثرت على نموهم الجسدي فبدوا أصغر من الحقيقة.

تقول الأم المطلقة ‘‘إن زوحها والد الأطفال، لا يقوم بمتطلبات مسؤولياته تجاه أبنائه، كاشفة أن الشؤون الاجتماعية صرفت لهم سيارة، إلا أن الوالد استولى عليها، ولم يستكمل كذلك لأبنائه متطلبات الحساب البنكي، لصرف مستحقاتهم‘‘.

وطلبت الأم مساعدتھا في تكالیف رعاية الأبناء، وأن تحصل على بیت يجمعھا وأولادھا، مع فاعل خير يدفع عنهم إيجاره السنوي.