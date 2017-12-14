«استشاري ربو» يوضح مخاطر «الشيشة العادية والإلكترونية»

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حذر اسْتشَاري أمراض الصدر والربو، النشمي العنزي، الیوم الخمیس، من مخاطر مَا تسمى بـ “الشيشة الإِلِكْتُرُونِيّة”، نافياً كافة الأنباء التي تحدثت عن كونها آمنة، مُؤكِّدَاً أنها تنتج مادة الفورمالدهيد الضارة بالإِنْسَان، بِحَسَبِ دراسة حديثة.

وقال العنزي، خلال مشاركته في برنامج “سیدتي” المذاع عبر قناة “روتانا خلیجیة”، إن: “الشیشة أو السیجارة الإلكترونیة، تنقسم إلى 3 أقسام، القسم الأول ھو الشاحن، والأوسط ويحتوي على المادة الفعالة، والثالث يحتوي على مادة النیكوتین والنكھات، فینتج الدخان من توصیل الشبكة الكھربائیة بالمواد الفعالة فتحدث عملیة تبخیر، ولیس احتراقاً كما في الشیشة العادية”.

وعن المخاطر الصحیة، أَوْضَحَ العنزي أن الدخان الذي يحدث في الشیشة العادية عن طريق الاحتراق يتكون من 3 أنواع من الأدخنة؛ الأول ينجم عن احتراق المادة الفعالة، والثَّانِي ھو مَا ينفثه المدخن، والثالث ھو الخلیط بینھما، بینما ينتج عن الشیشة الإلكترونیة دخان واحد، وھو الذي يحدث عن طريق التبخیر.

وأَرْدَفَ: “الاثنان يمثلان خطورة، وإن كانت العادية ھي الأكثر خطورة حتى الآن لدخانھا المحترق”.