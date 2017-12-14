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محكمة صهيونية تقضي بعدم شرعية احتجاز جثامين شهداء فلسطين

محكمة صهيونية تقضي بعدم شرعية احتجاز جثامين شهداء فلسطين
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تواصل – وكالات:

أَصْدَرَت المحكمة العليا في الكيان الصهيوني، مساء اليوم الخميس، قَرَارَاً يؤكد عدم صلاحية احتجاز جثامين الشُهَدَاء الفلسطينيين.

وأَوْضَحَ محامي هَيْئَة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود، أن المحكمة العليا وافقت على الاستئنافات المقدمة باسم أَهَالِي الشُهَدَاء والتي طَالَبَت بالإفراج عن جثامين أبنائهم المحتجزة، وقررت كذلك عدم دفن الجثامين في “مقابر الأرقام” وتسليمهم لعائلاتهم.

وأَوْضَحَ المحامي محمود أن المحكمة العليا أكدت أنه لا يحق للسلطات احتجاز الجثامين؛ لعدم وجود أَي قانون يمكنهم من ذلك.

وأَضَافَ المحامي محمود أن هَيْئَة المحكمة أجلت تسليم الشُهَدَاء المحتجزين في الثلاجات والشُهَدَاء الذين دفنوا خلال الأشهر الماضية بمقابر الأرقام “المقدم باسمهم الالتماسات”  لمدة 6 أشهر، حيث أمهلت الدولة هذه المدة لتسن خلالها قانوناً “يجيز احتجاز الجثامين” وفِي حَالِ عدم إقرار أَي قانون سيتم بالتالي تسليم الجثامين المحتجزين إِلَى ذويهم.

ويواصل الاحتلال احتجاز جثامين عشرة شُهَدَاء وهم: الشهيد عبدالحميد أبو سرور، والشهيد مصباح أبو صبيح، والشهيد فادي القنبر، والشهيد محمد الفقيه، والشهيد محمد الطرايرة، والشهيد رامي عورتاني، والشهيد عادل عنكوش، والشهيد أسامة عطا، والشهيد براء عطا، والشهيد نمر الجمل، علماً أن الشُهَدَاء أبو سرور وعورتاني، والفقيه، والطرايرة” نقلوا مُؤخَّرَاً إلى مقابر الأرقام.

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